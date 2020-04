Coronavirus. “Ecco come sto vivendo a Cesena, non vedo l’ora di tornare a Ischitella”

Ischitella, 07 aprile 2020. Non vede l’ora di scendere a Ischitella, organizzatore di eventi sportivi, che da Cesena, città dove vive, ha dato aggiornamenti sul coronavirus in un video collegamento. Nell’intervento, Fabrizio ha rassicurato che la crescita dei casi è lineare e non esponenziale, consultando ogni giorno i comunicati diramati dal sindaco di Cesena. Secondo il suo parere, questi effetti sono dovuti al buon contenimento del virus, dato anche dall’esemplare condotta dei cesenati in risposta alle restrizioni anti-contagio.. “Ci sono stati circa quaranta morti nella provincia – ha dichiarato Fabrizio – ma stiamo iniziando ad avere anche i primi guariti”.

Da organizzatore di eventi sportivi, Fabrizio spera di poter organizzare una manifestazione quanto prima, anche se la situazione attuale non permette di prospettare delle date. Al momento collabora con una società di Milano, organizzatrice anche del Giro d’Italia, e prosegue il suo lavoro in smart working, tenendosi in contatto con i suoi colleghi tramite la rete. In passato ha diretto sul Gargano il Varano Lake Triathlon, competizione sportiva multidisciplinare, premiata con l’Oscar del Triathlon come la migliore gara a livello nazionale tra le aree protette.

Articolo di Valerio Agricola – Intervista a cura di Giuseppe Laganella – Immagini e montaggio a cura di Vittorio Agricola