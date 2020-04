“Così, non ti conoscevo” di Alexis (recensione)

La segregazione in casa per una coppia non sempre costituisce una iattura, una polveriera di sentimenti contrapposti generati dalla noia di fare e parlare sempre delle stesse cose, con albe e tramonti che si susseguono uno dopo l’altri uguali a se stessi con sguardi che si perdono nel vuoto , ma talvolta può essere un modo come un altro per riscoprire ricordi e generare nuova linfa d’amore. E’ la nuova poesia di Alexis, il poeta di San Marco in Lamis nel tran tran della vita quotidiana al tempo del Coronavirus,significata dal “resta a casa” ad ogni costo, per salvaguardare la salute propria e quella degli altri. Ripercorrendo la vita a ritroso, scopre che l’amore tra lui e l’altra, nonostante i cinquant’anni passati, rimane ancora intatto, anzi torna a vita nuova, rendendoli dolci e gentili, come se si incontrassero per la prima volta, non più ansiosi e timorosi di non perdere un minuto per dirsi tutto, ma sicuri di sé e fortificati dallo stare assieme “per giorni e giorni interi”. Il poeta lo nota nel modus operandi di lei, gioiosa e serena, “ in una tempesta” (ovviamente quella del Virus). Così, come recita il titolo, “non ti conoscevo”. Non l’aveva mai vista prima, sobillata come si è dai colpi e contraccolpi della vita e dei sentimenti. Tutto questo spinge l’autore ad apprezzare di più la donna del suo destino, perché la rivede con la rinnovata e vitale luce dell’Amore. Segue il testo della lirica, sobria come al solito nello stile, armoniosa nel ritmo e significativa e palpitante nel contenuto, alla portata di tutti: “Così, non ti conoscevo / Tanti giorni son passati,/ e altri ne passeranno. / Sapevo tutto di te: ti ho / incontrata 50 anni fa./ Mai per tanto tempo,io / e te, siam rimasti in casa. / Mai ti ho avuta per giorni / e giorni interi solo per me./ Ogni tua parola, sorriso / son rivolti a me soltanto / Mai mi sono sentito così / appagato in amore. / Sei serena il “resta a / casa” non ti ha scalfita./ Sei, in questa tempesta,/ forte, dolce, determinata. / Così non ti conoscevo, così / come sei mi piaci di più. Alexis, poeta sammarchese”. C’è di più, nella poesia odierna, oltre alla originalità creativa, c’è il senso – sentimento dell’Universalità umana. Ossia la vicenda che sviluppa l’autore non appartiene alla sua “privacy” personale , ma si ripete pari pari in ogni coppia che si ama in ogni dove e nel mondo intero. Antonio Del Vecchio