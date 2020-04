Covid19, controlli a San Severo: sequestro droga, denunce

Sono stati realizzati 34 posti di controllo.

Identificate 307 persone, controllati nr. 313 veicoli, nr. 108 controlli a persone sottoposte restrizioni.

Sono state contestate 14 verbali al codice della strada, ritirati 2 documenti (carte di circolazione) e sottoposti a sequestro amministrativo 2 veicoli.

Nel contesto sono state acquisite 255 autocertificazioni di persone controllate.

Sono state contestaste 8 violazioni amministrative art. 4/1 D.L. 19/2020 (Covid-19).

Nel corso della settimana ladi Stato ha rinforzato il dispositivo di prevenzione e controllo nell’area di San Severo. I servizi come in altre occasioni hanno visto la partecipazione del personale del Commissariato, della Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale. In tutto sono state impiegate 28 pattuglie della squadra volanti e nr. 30 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine; che hanno operato in sinergia con la Polizia Locale.

Nella giornata di domenica, personale delle volanti, nel corso di un’attività di controllo del territorio nel quartiere denominato SIBERIA, verificava la presenza di alcuni giovani. Insospettitisi, procedevano ad un controllo più approfondito nei confronti di uno di questi e dalla successiva perquisizione personale, rinvenivano addosso al predetto una quantità di hashish del peso di grammi 104; mentre nella abitazione del predetto trovavano soldi in contanti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Tutto il materiale è stato sequestrato; la droga è risultata sostanza stupefacente tipo hashish. La persona, incensurata, è stata tratta in arresto per detenzione ai fini dello spaccio di stupefacenti e messa a disposizione della Autorità Giudiziaria.