Emiliano sui social “Ecco il volo da Foggia a Bari per la vita” (VIDEO)

IN VOLO DA FOGGIA A BARI PER LA VITA

In volo da Foggia a Bari per la vita. Un paziente positivo al Covid19 è stato trasportato al Policlinico di Bari dal servizio regionale di elisoccorso. L’elicottero è atterrato sull'eliporto situato sul padiglione Asclepios, adibito a Covid Hospital, del Policlinico di Bari. Il paziente è stato sottoposto a Ecmo (Ossigenazione extracorporea a membrana): si tratta di una tecnica salvavita che utilizza un polmone artificiale e supporta le funzioni vitali mediante circolazione extracorporea, aumentando l’ossigenazione del sangue. L'intervento permette di tenere in vita persone in condizioni di severa insufficienza respiratoria. Il lavoro per salvare vite come potete vedere è incessante ed è fatto con grande professionalità.

Pubblicato da Michele Emiliano su Lunedì 6 aprile 2020