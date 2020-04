Foggia, Coronavirus, Questura avvia colloqui on line gratuiti per il personale

Foggia, 07 aprile 2020. Innovativa iniziativa della Questura di Foggia in favore degli appartenenti alla Polizia di Stato e all’Amministrazione Civile dell’Interno. Il coronavirus può essere vissuto come un evento traumatico, ha infatti prodotto un cambiamento drastico nella vita delle persone, delle famiglie e delle comunità. Si può provare diffidenza, un senso di vulnerabilità, avere paura della contaminazione, avere difficoltà nella concentrazione, sentirsi confusi, preoccupati per la nostra salute e quella dei nostri cari. Aver timore di essere strumento di contagio in famiglia e di trovarsi a dover scegliere se limitare i contatti familiari e, quindi, di privarsi della loro vicinanza fisica ed emotiva. Ci si trova limitati nella libertà individuale, privati delle solite attività di svago e benessere. Potrebbero inasprirsi i conflitti familiari preesistenti o potrebbero innescarsi dei nuovi, conseguenti allo stato di tensione dovuto alle restrizioni.

L’iniziativa intende raggiungere chiunque, tra i poliziotti, senta il bisogno di condividere i propri stati emotivi ed avviare al più presto l’elaborazione dei vissuti per trovare maggiore serenità, migliorare la capacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni, migliorare capacità di adattamento all’emergenza. Il motivo è molto semplice: “in questo tempo sospeso, la vicinanza fisica potrebbe toglierci la vita, ma la vicinanza emotiva ce la salva”.