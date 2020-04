Foggia. Inefficienze banche e sospensione mutui. Lovecchio “Bisogna segnalare”

. Ci sono casi di clienti a cui, senza spiegazioni, è stata negata la sospensione del mutuo. Quegli stessi clienti hanno dovuto pagare pur in sofferenza le normali rate. Dovremo essere molto vigili in queste settimane, anche dopo il nuovo decreto che permette l’erogazione di prestiti di liquidità fino al 25% dei fatturati con la garanzia al 90% della governativa Sace. Molte imprese e tanti cittadini stanno già incontrando delle difficoltà nell’istruire le pratiche di sospensione del mutuo. Occorre pertanto segnalare e denunciare subito possibili inefficienze o pigrizie inaccettabili del sistema bancario. È per questo che tutti coloro che incontreranno dei rallentamenti possono e devono tempestivamente comunicare la mancata operatività delle banche presenti sul territorio pugliese. Invito cittadini e imprenditori a scrivere all’indirizzo email lovecchio_g@camera.it ”.

È quanto afferma l’onorevole del M5S Giorgio Lovecchio, membro della Commissione Agricoltura e segretario della Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, porterò tutte le vostre istanze all’interno delle istituzioni. “In Commissione Bilancio- aggiunge il parlamentare pentastellato- saranno valutate subito tutte le istanze, l’Ufficio Presidenza della Commissione Banche ha deciso di audire, già nelle prossime settimane, tutti i referenti della task force formata a livello governativo, che coinvolge Abi, Mcc e Banca di Italia, al fine di poter monitorare le attività in questione. Occorre lottare tutti insieme, nessuno deve rimanere indietro”.