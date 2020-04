Foggia. “Manca manodopera nei campi, a rischio raccolta pomodori e asparagi”

Foggia, 07 aprile 2020. “Se avessi avuto 500 ettari di terra avrei prodotto solo grano, che si coltiva con la meccanizzazione e, per giunta, si prevede una buona annata quest’anno sebbene mi auguri che il prezzo da 30 euro al quintale possa aumentare un po’”.Ma il problema è la carenza di manodopera per i campi in questo periodo a causa dell’emergenza coronavirus.

Presso la sua azienda, da almeno dieci anni lavora una comunità di bulgari: “Comunità in senso vero, cioè provengono tutti dalla stessa famiglia e fra loro sono parenti. Arrivano a febbraio e vanno via a settembre, prima di tornare nel loro paese abitano a Carapelle”. Una parte di loro è riuscita ad arrivare prima del blocco ma alla manodopera per la sua azienda mancano almeno 30-40 dipendenti. Sono divisi in squadre, per gli asparagi e per la loro lavorazione, per la semina, che si fa in questo periodo, del pomodoro cui segue la raccolta sulla soglia dell’estate piena, quando si comincia a inscatolare. “Il pomodoro, diversamente dal grano, se lavorato con delle macchine si rovina un po’”.

Schiavone, imprenditore di alcuni terreni in zona Tavernola, è alla ricerca di lavoratori. In base alla sua esperienza, non dispera: “Chi come me lavora tutto l’anno non resta mai senza dipendenti”. Dove li cerca? E’ a conoscenza delle polemiche di quanti ribadiscono la necessità, per chi percepisce il reddito di cittadinanza, di impiegarsi nelle attività agricole. “Sì, sono intervenuto in un dibattito su facebook e ho detto che secondo me chi percepisce questo reddito non è abituato a questo tipo di lavoro, che non è pesante ma bisogna saperlo fare, bisogna saper rendere”. Fino a 20-25 anni fa si rivolgeva all’ufficio di collocamento: “Me ne hanno mandati alcuni molto bravi ma altri per niente capaci. Per questo preferisco affidarmi a canali di persone che conosco da molto tempo. Abbiamo avuto le gelate, l’asparago è pieno di acqua e quindi non abbiamo potuto fare due o tre tagli. Ma quando arriverà il caldo rischiamo di perdere nella terra molto prodotto non essendoci abbasta manodopera disponibile”.

Il prezzo del grano è rimasto fermo a 4 mercoledì fa, quando la Camera di Commercio di Foggia ne ha fissato l’ultimo: 30 euro al quintale: “Mi auguro per tutti i produttori che salga, in ogni caso si prevede una buona campagna cerealicola. I pomodori, invece, sono aumentati nei prezzi al consumatore. Noi abbiamo il problema dell’acqua, di questi tempi già veniva erogata dagli impianti della diga di Occhito, dicono che da maggio l’avremo a disposizione ma intanto gli invasi sono vuoti e questo è il periodo in cui si pianta il pomodoro”.

Redazione StatoQuotidiano.it