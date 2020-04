“Nell’era tecnologica si può fare concertazione, non eludere le richieste”

I segretari della Fials (Federazione italiana autonomie locali sanità) e della Fsi (Federazione sindacati indipendenti)hanno inviato al direttore generale della Asle al direttore generale dei Riunitiuna nota avente come oggetto“Le scriventi OO.SS. notano un atteggiamento elusivo da parte della dirigenza delle strutture di cui sopra. E’ appena il caso di ricordaVi che chi vi scrive in questo momento di difficoltà legato ‘alla emergenza Coronavirus’, sta di fatto al fianco dei lavoratori più che mai. Lavoratori costretti a lavorare come soldati in trincea con scarsi dispositivi di protezione, con turni massacranti a volte senza che giunga il cambio,a questo aggiungiamo anche mancate indennità corrisposte nelle già esigue buste paghe. In questo momento di difficoltà, altre strutture come ad esempio la Toscana ha previsto in contrattazione decentrata un’indennità di disagio giornaliera e altre misure.

E’ inaudito il vostro comportamento e non accettiamo la solita risposta “in questo momento non si possono fare assembramenti”: nell’era della tecnologia l’attività di concertazione, contrattazione, informativa sindacale, si può fare, ci sono le alternative, come videoconferenze e altre soluzioni. Pertanto si diffidano le SS.VV. a perpetrare tali atteggiamenti, diversamente saremmo costretti nostro malgrado a far valere i nostri diritti nelle sedi opportune. Cordialità”.