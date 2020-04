Pescatore a StatoQuotidiano “Carichiamo e scarichiamo il pesce: rispettiamo tutti i dispositivi di sicurezza”

, 07 aprile 2020. “Buonasera StatoQuotidiano; con la presente per rivolgere un appello a tutti, attraverso il vostro giornale: sono un operatore del compartimento marittimo di Manfredonia. Siamo tornati al lavoro, siamo tornati in mare, perchè dobbiamo vivere, dobbiamo andare avanti e abbiamo necessità di sostenere le nostre famiglie, nonostante l’emergenza sanitaria in atto.necessari per prevenire ogni rischio. Mi appello alla categoria: dobbiamo rispettare tutti le misure stabilite: dagli operatori che vanno in mare a chi carica il pescato, fino ai mercati dell’ingrosso. E’ fondamentale. Grazie”. (Operatore del compartimento marittimo di Manfredonia, 07 aprile 2020).

“Come Fai Cisl pesca di Manfredonia – dice a StatoQuotidiano il sig. Alberto Gatta, con il coordinatore provinciale Michele Mansi – abbiamo inviato una nota a tutte le cooperative di Manfredonia chiedendo il rispetto delle misure di sicurezza stabilite a livello governativo e territoriale. A noi risulta che la maggior parte degli operatori della categoria stanno rispettando quanto stabilito”.