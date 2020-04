, 07 aprile 2020. Accertamenti in corso dei militari della Guardia Costiera – Capitaneria di Manfredonia, della Guardia di Finanza della locale Compagnia, della Polizia locale, in seguito alla segnalazione di stamani del Comandante dell’Ente, relativa alla presenza di una “sostanza rossa in mare” nel Golfo di Manfredonia.

“E’ necessario comprendere di cosa si tratta – ha detto Marasco – , e se si fa riferimento ad una sostanza nociva“.