Riuniti, Landella “Coronavirus: 129 i ricoverati, 23 sono foggiani”

Foggia, 07 aprile 2020. “Ad oggi sono 129 le persone ricoverate al Policlinico Riuniti colpite da Coronavirus, di cui 23 Foggiani“. Lo ha scritto ieri sera sui social il sindaco di Foggia, Franco Landella.

Riuniti, ore 22 – 06.04.2020. Mentre il numero dei positivi continua ad aumentare in Puglia (vedi sotto), cala il numero dei ricoverati nei 3 reparti di Rianimazione degli Ospedali Riuniti di Foggia: nei reparti dislocati su 3 piani della struttura ospedaliera sono 12 le persone, risultate positive al Covid-19, attualmente in cura. Non si dispone al momento del dato relativo ai ricoverati dei reparti di Malattie infettive e pneumologia.

Bollettino epidemiologico regionale, 06 aprile 2020. Covid-19: i dati al momento dalle fasce derivanti dal bollettino epidemiologico regionale di Emiliano e Montanaro, aggiornamento al 06.04.2020, ore 16.30:

Foggia – San Giovanni Rotondo – San Severo – Torremaggiore: over 51 casi confermati di positività.

Manfredonia – Cerignola – San Marco in Lamis – San Nicandro Garganico – Lucera – Bovino : 21 – 50 casi;

Troia: fascia 11 – 20 casi;

Peschici – San Paolo di Civitate – Rignano Garganico – Monte Sant’Angelo: fascia 6 – 10 casi.

Per gli altri Comuni della Provincia di Foggia: Comuni senza casi o fascia 1 – 5.

Altamura – Bitonto – Andria: 21 – 50 casi confermati, e quindi tutti gli altri.

Seguono interviste, conferme o smentite da parte delle singole Amministrazioni comunali.