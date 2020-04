San Severo. Stagione Teatrale: sospensione rappresentazioni fino al 13 aprile

Il Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura comunica che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/04/2020, attuativo delle disposizioni del DL 6/2020 e DL 19/2020 in materia di contenimento del diffondersi del COVID-19, sono ulteriormente sospese sino al 13 aprile 2020 “le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali”. Pertanto tutte le rappresentazioni programmate sino alla predetta data sono sospese. L’Ufficio Programmazione del Teatro Pubblico Pugliese sta provvedendo a concordare nuove date con le Compagnie tenendo conto della disponibilità dei teatri, sedi delle rappresentazioni. Per gli spettacoli inseriti nel cartellone in abbonamento, i rimborsi saranno consentiti esclusivamente a favore di chi ha acquistato i biglietti per i singoli spettacoli, laddove non si volesse confermare l’acquisto. Gli abbonati potranno utilizzare lo stesso titolo di ingresso nelle nuove date.