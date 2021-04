Comune di Foggia, ripartire con la Commissione al lavoro: reset di giunta o no?

“Non individuare la casella ma il miglior profilo per ciascuna casella”. In queste parole il consigliere comunale di Fi Raffaele Di Mauro, nonché coordinatore provinciale, riassume la posizione del partito sulla prossima giunta che si andrà a comporre. “Azzerarla, individuare figure tecniche che abbiano già mostrato nella loro professione di poter fare qualcosa per la città, sono i partiti a doverli indicare”.

Di Mauro pensa a personalità dal mondo delle associazioni socio-culturali, delle categorie professionali, del mondo accademico.

“Se questa operazione riesce, bene, altrimenti Fi si sentirà libera da ulteriori responsabilità gestionali e voterà in consiglio valutando i provvedimenti volta per volta in aula. Una scelta netta chiara, che serve per gestire il corrente e programmare il domani, scevra da interessi politici”.

Insomma si tratta, secondo il metodo proposto, di riempire 13 caselle di cui 9 assessorati, 3 del cda di Am service (presidente e due consiglieri) e la presidenza di Ataf. “Siamo d’accordo con Fdi in questo senso”. Il comunicato stampa di questa mattina, infatti, spiega come anche il partito di Giorgia Meloni chieda l’azzeramento.

Il clima politico non è dei migliori, secondo alcune indiscrezioni, l’indebolimento dell’amministrazione al governo lascia spazio a piccole ripicche personali. L’ostinarsi a fare tabula rasa dell’esecutivo è considerato “pretestuoso”. Nel calderone si mescolano stralci di campagna elettorale per le regionali molto rissosa – ricordiamo la lotta per le candidature e le critiche di Landella a Fi una volta approdato nella Lega-, la corsa alle ambizioni di Fdi locale, fermata, per ora, da un commissariamento romano, l’estraniarsi dalle vicende di rimpasti vari di Luigi Miranda, che ha detto chiaramente: “Non ci siamo per la giunta”.

Di Mauro non è d’accordo con una simile ricostruzione: “Noi siamo stati sempre coerenti e leali, se avessimo voluto una rivalsa lo avremmo fatto subito”.

Diverso il parere di Pasquale Rignanese del gruppo consiliare ‘Insieme per Foggia’, che non condivide il reset: “Mi sembra anacronistico chiederlo oggi quando c’è la commissione che ha dei limiti cronologici, 3 o 6 mesi: e se sciolgono il consiglio?”.

Rignanese aggiunge: “La politica deve assumersi le sue responsabilità e ci deve mettere la faccia perché rappresenta i cittadini”.

Gino Fusco di Fdi precisa: “Non siamo interessati alle deleghe, non lo siamo a livello nazionale, in quanto non siamo al governo, e nemmeno a livello locale. Noi vogliamo che si portino avanti quei progetti per cui abbiamo proposto delle variazioni di bilancio e a cui abbiamo contribuito, videosorveglianza, strade, illuminazione”.

In preparazione, la conferenza dei capigruppo per il prossimo consiglio comunale. Al momento non è dato sapere quali siano i nomi dei possibili nuovi assessori. La Lega, come ha già ribadito, non chiede azzeramenti ma di rivedere le caselle mancanti. In fondo, tutti pensano un po’ al futuro, alla prossima campagna elettorale (fermo restando gli esiti degli accertamenti della commissione), tutti pensano che il proprio futuro politico possa essere “insidiato” da quello che oggi programma il proprio vicino di banco consigliare. Ma i tecnici indicati dai partiti, avranno poi la volontà di impegnarsi? Evidentemente sì se qualcuno avanza la richiesta.

