Covid Puglia, anestesista “I posti non bastano, vedo tanti 40enni ricoverati”

Bari, 07/04/2021 – (repubblica) Enrico Lauta è il responsabile conversione Covid dell’ospedale di Putignano. E sul campo sta vivendo la terza ondata, con tutte le richieste che arrivano in continuazione alle strutture sanitarie di assistenza. “È un momento molto difficile”. Che cosa sta succedendo negli ospedali?.

“La pressione in questi giorni è molto forte. Le faccio qualche esempio: all’ospedale di Putignano sono occupati 82 posti su 82, considerando che gli unici due liberi in Rianimazione, dopo il decesso di due pazienti, saranno impegnati nel giro di poche ore”.

Cinque persone sono in attesa al pronto soccorso. E la stessa situazione c’è al San Paolo, dove sono occupati tutti gli 82 posti e nell’area di degenza al pronto soccorso ci sono 36 persone. La situazione è veramente drammatica, insomma”.

La Puglia è in zona rossa da 15 giorni, eppure gli effetti sembrano non vedersi. “I casi che stiamo gestendo in ospedale sono riconducibili al periodo in cui la Puglia era in zona gialla. La variante inglese, poi, ha alcune particolarità: la positività può emergere anche dopo sette giorni. E quindi magari chi ha avuto un contatto con un positivo al primo tampone era negativo, salvo sviluppare i sintomi nei giorni successivi”. (repubblica)