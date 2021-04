Covid Puglia, Lopalco: “Evitate di andare in vacanze all’estero”

Bari, 07/04/2021 – (noinotizie) «A giugno la circolazione del virus si ridurrà. Ma sarà opportuno evitare di andare in vacanza all’estero». Così l’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, ai microfoni di “The Breakfast”, trasmissione di Radio Capital. Il noto epidemiologo si dice ottimista in vista dell’arrivo della bella stagione: «Credo che la circolazione virale si ridurrà. Ma rivolgo un appello agli italiani: non prenotate le vacanze oltreconfine».

Quanto, invece, alla didattica a distanza, Lopalco difende la nuova ordinanza regionale: «Noi non avevamo alternative per ridurre la presenza in classe. Chiudere era impossibile, il provvedimento sarebbe stato impugnato il giorno dopo». (noinotizie)