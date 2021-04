Foggia. “Non vogliamo i soldi, vogliamo lavorare”. Protesta ambulanti al Rosati

Anche FIVA Confcommercio Foggia partecipa alla manifestazione nazionale. Pertanto anche la delegazione provinciale di operatori commerciali su aree pubbliche ha deciso di indire una manifestazione, statica e pacifica – domani, 7 aprile dalle ore 8 alle ore 12 presso il mercato “Rosati” di via Urbano, settore non alimentare. La manifestazione consiste nel posizionamento di ogni operatore presso il proprio posteggio senza effettuare alcune vendita e per un massimo di 50 furgoni commerciali.

Tutto sarà eseguito nel rispetto della normativa anti Covid