Foggia, “O qui stiamo tutti chiusi, oppure stiamo tutti aperti, perché altrimenti ci stiamo solo prendendo in giro. I soldi che ci avete stanziato, quel fumo negli occhi che da un anno ci state buttando, credendo di alleviare le nostre sofferenze, non servono a niente se non a fomentare rabbia e frustrazione. Il 7 Aprile o riaprite le nostre serrande, oppure dovremo farlo autonomamente”.

Continua la protesta a Foggia dei parrucchieri e dei titolari dei saloni di acconciature.

Di seguito la video intervista alla titolare di Giò Forcella Parrucchieri.