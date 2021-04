Interventi edili nei Comparti Manfredonia, delibera di consiglio comunale: integrazioni

Manfredonia, 07 aprile 2021. “Il rilascio del titolo abilitante la realizzazione delle opere che prevedono il pagamento di oneri sarà subordinato: a) al pagamento integrale del contributo di costruzione, costituito da costo di costruzione, oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/01, nel caso in cui per il comparto risultano completate e collaudate le opere di urbanizzazione primarie e le opere di allacciamento generale, realizzate dai consorziati, in luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione secondarie;

DELCC1024032021

b) al pagamento della quota del contributo di costruzione, costituito da costo di costruzione e oneri di urbanizzazione secondaria, di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/01, nel caso in cui per il comparto non risultano completate e collaudate le opere di urbanizzazione primarie e non risultano assunti, da parte dei consorziati, impegni garantiti da polizza fidejussoria, di esecuzione in proprio di opere qualificate come urbanizzazione secondarie”.

E’ quanto emerge da una recente deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia, con i poteri del Consiglio comunale. Si fa riferimento alla delibera n.10/24.03.2021, OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 18.12.2019 – “PROSECUZIONE

DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA NEI COMPARTI EDIFICATORI DOPO LA SCADENZA DELLE CONVENZIONI EDILIZIE”. PRECISAZIONI/INTEGRAZIONI.