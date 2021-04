Manfredonia. “La città che speriamo”. 5 tavole rotonde di discussione sui temi

Dopo i Forum di discussione aperti alla Cittร , ed in attesa di incontrare i gruppi politici della Cittร , la Pastorale Sociale ha fatto sintesi delle problematiche emerse proponendo ๐Ÿฑ ๐˜๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐—ฒ ๐—ผ๐—ป๐—น๐—ถ๐—ป๐—ฒ:

๐Ÿ“ Venerdรฌ 16 Aprile 2021: ๐‘ช๐‘ถ๐‘บ๐‘จ ๐‘ฌ๐‘ฝ๐‘ฐ๐‘ป๐‘จ๐‘น๐‘ฌ ๐‘ฐ๐‘ต ๐‘ญ๐‘ผ๐‘ป๐‘ผ๐‘น๐‘ถ ๐‘ท๐‘ฌ๐‘น ๐‘ต๐‘ถ๐‘ต ๐‘น๐‘ฐ๐‘ช๐‘จ๐‘ซ๐‘ฌ๐‘น๐‘ฌ ๐‘ต๐‘ฌ๐‘ณ๐‘ณโ€™๐‘ฐ๐‘ต๐‘ฎ๐‘จ๐‘ต๐‘ต๐‘ถ? โ€“ Quali sono gli inganni nascosti della corruzione dei Comuni? รˆ possibile pensare buone prassi? Da dove partire?

๐Ÿ“ Mercoledรฌ 28 Aprile 2021: ๐‘ธ๐‘ผ๐‘จ๐‘ณ๐‘ฐ ๐‘ท๐‘ถ๐‘ณ๐‘ฐ๐‘ป๐‘ฐ๐‘ช๐‘ฏ๐‘ฌ ๐‘ท๐‘ฌ๐‘น ๐‘ผ๐‘ต๐‘จ ๐‘ช๐‘ฐ๐‘ป๐‘ป๐‘จโ€™ ๐‘จ ๐‘ด๐‘ฐ๐‘บ๐‘ผ๐‘น๐‘จ ๐‘ซ๐‘ฐ ๐‘ญ๐‘จ๐‘ด๐‘ฐ๐‘ฎ๐‘ณ๐‘ฐ๐‘จ?โ€“ Come attuare il โ€œfattore famigliaโ€ nella programmazione di un Comune? Nella pratica รจ possibile lโ€™alleanza Scuola โ€“ Famiglia?

๐Ÿ“ Giovedรฌ 13 Maggio 2021: ๐˜ฟ๐˜ผ๐™‡ ๐™‹๐™๐™Š๐˜ฝ๐™‡๐™€๐™ˆ๐˜ผ ๐™‚๐™„๐™Š๐™‘๐˜ผ๐™‰๐™„ ๐˜ผ๐™‡ ๐™‹๐™Š๐™๐™€๐™‰๐™•๐™„๐˜ผ๐™‡๐™€ ๐™‚๐™„๐™Š๐™‘๐˜ผ๐™‰๐™„ โ€“ Eโ€™ possibile creare alleanze in una Cittร per recuperare i giovani? Quali esperienze per recuperare, recuperarsi, valorizzare?

๐Ÿ“ Giovedรฌ 27 Maggio 2021: ๐‘ญ๐‘จ๐‘น๐‘ฌ ๐‘ฐ๐‘ด๐‘ท๐‘น๐‘ฌ๐‘บ๐‘จ ๐‘ฝ๐‘จ๐‘ณ๐‘ถ๐‘น๐‘ฐ๐’๐’๐‘จ๐‘ต๐‘ซ๐‘ถ ๐‘ฐ๐‘ณ ๐‘ณ๐‘ถ๐‘ช๐‘จ๐‘ณ๐‘ฌ โ€“ I giovani tra sogno, lavoro, burocrazia e valorizzazione del territorio. Fare impresa e fare Cooperativa.

๐Ÿ“ Giovedรฌ 10 Giugno 2021: ๐‘ช๐‘ฐ๐‘ป๐‘ป๐‘จ๐‘ซ๐‘ฐ๐‘ต๐‘ฐ ๐‘จ๐‘ป๐‘ป๐‘ฐ๐‘ฝ๐‘ฐ, ๐‘ญ๐‘ถ๐‘น๐‘ด๐‘จ๐‘ป๐‘ฐ, ๐‘ช๐‘น๐‘ฐ๐‘ป๐‘ฐ๐‘ช๐‘ฐ โ€“ Funzionano davvero i Forum con i cittadini in un Comune? Da dove partire per mettere le basi di una buona Scuola di Formazione Politica?

๐Ÿ”ต Gli incontri saranno tenuti da “esperti pratici” sui temi, persone o gruppi che hanno avviato processi risolutivi sporcandosi le mani in altre parti di Italia.

๐ŸŸก Per partecipare e discutere รจ possibile farlo tramite ZOOM dalle 19:00 alle 20:30 al link https://us02web.zoom.us/j/5760358074

oppure inserire il codice riunione 5760358074

๐Ÿ”ด Sarร trasmessa la diretta sulla Pagina Facebook e canale Youtube PASTORALE SOCIALE MANFREDONIA