Sud, Masi: “Con 2800 assunzioni rafforziamo PA per affrontare nuove sfide”

Roma, 07 aprile 2021. “Ieri in Gazzetta ufficiale è arrivato il bando che consentirà alle Regioni del Sud, ma anche a tanti comuni di diversa dimensione del nostro Mezzogiorno, di assumere in tutto 2.800 persone. Figure tecniche che saranno fondamentali per aiutare le Pubbliche Amministrazioni a gestire i fondi strutturali del nuovo ciclo di Programmazione 2021-2027 e i progetti che saranno avviati con il PNRR”. È quanto afferma in una nota la deputata pugliese del Movimento 5 Stelle Angela Masi.

“Si tratta di un importante rafforzamento dell’organico nella Pubblica Amministrazione del Sud che avrà così modo di rinnovarsi e di rispondere con competenze nuove alle sfide di questa fase post pandemica. In Puglia sono previste in tutto 481 assunzioni di ingegneri, progettisti, esperti di gestione dei dati che saranno centrali negli enti locali per migliorare i servizi e accelerare il processo di sviluppo dei territori”, continua Masi.

“Le assunzioni saranno a tempo determinato per un massimo di 36 mesi, ma grazie anche al nostro impegno parlamentare, nell’ultima Legge di Bilancio abbiamo messo le risorse per stabilizzare con un concorso almeno la metà di queste figure professionali in modo da rendere strutturale la svolta che vogliamo imprimere alle amministrazioni del Sud”, conclude Masi.

