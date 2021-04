Gargano. Una dozzina di persone beccata a bere al bar, arrestato 25enne per violenza

San Marco in Lamis (Foggia), 07/04/2021 – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo, in tutte le sue componenti (Nucleo Operativo e Radiomobile, Stazioni di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Rignano Garganico), nel corso di opportuni servizi di controllo straordinario del territorio, che interessavano tutta la giurisdizione di competenza, finalizzati al contrasto delle norme anti-covid e cds, procedevano all’arresto di una persona, alla denuncia in stato di libertà di altre due ed alla segnalazione alla Prefettura di un’altra.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di San Marco in Lamis nel corso di un controllo ad un bar locale notavano la presenza nei pressi del banco di mescita di una dozzina di persone che alla vista dei militari si allontanavano repentinamente.

Seguiva la contestazione del relativo illecito amministrativo al gestore di quel locale di cui veniva disposta la chiusura per giorni 5 e la proposta alla Prefettura per l’ulteriore chiusura di un mese.

Sempre i Carabinieri della Stazione di San Marco in Lamis, durante un servizio di pattuglia, notavano un gruppo di giovani che stazionavano nei pressi della villa comunale, ove, seduti su alcune panchine, stavano consumando delle birre. Alla vista dei militari tutti si allontanavano prima di essere identificati ad eccezione di un 25enne del luogo il quale, dopo essere stato raggiunto dai militari, opponeva una ferma resistenza, minacciandoli. Con non poche difficoltà si riusciva a bloccarlo e trarlo in arresto per il reato di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Sottoposto agli arresti domiciliari, il Tribunale di Foggia convalidava l’arresto e disponeva a suo carico l’obbligo di presentazione quotidiana ai Carabinieri di San Marco in Lamis.

Nel corso dei vari controlli eseguiti da parte di tutte le pattuglie in circuito, venivano conseguiti, altresì, i seguenti risultati operativi: