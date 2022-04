Come verificare la stabilità di un casinò ?

Il settore del gambling è in progressiva crescita, soprattutto se ad essere prese in considerazione sono le piattaforme online. Per giocare in Rete in tutta sicurezza è necessario, ad ogni modo, scegliere portali che garantiscano serietà. E questo non significa solo verificare che un casino virtuale disponga di apposita licenza AAMS, ma appurare che sia affidabile, come stake.

I bonus: uno strumento vincente

Gli utenti dei casinò online sono certamente attirati dalla presenza di bonus e promozioni speciali, ancor di più quando tali bonus sono offerti già al momento della registrazione. Tra bonus di benvenuto (inclusi i cosiddetti bonus senza deposito), giri gratuiti (meglio noti con il termine inglese “Free Spins”) e programmi fedeltà (raccolte punti o VIP Card), le opzioni sono varie e in grado di soddisfare qualsiasi tipologia di giocatore. Oltre a considerare il valore del singolo bonus, è importante non sottovalutare le regole previste per sbloccare i bonus stessi, le restrizioni e i vincoli adottati. Sempre più piattaforme sono solite proporre anche offerte periodiche (giornaliere, settimanali o mensili) e promozioni su passatempi specifici.

Il parco giochi e la sezione Live

I casinò online sono attenti nell’offrire alla propria utenza un catalogo di giochi ricco e variegato. Se passatempi classici come blacjack e poker godono ancora oggi di un’ampia schiera di appassionati, sono le slot machines a recitare la parte del leone. Non mancano altri grandi classici di carte come il baccarat, cui si affiancano video poker e bingo. Ma ad aver attirato sempre più clienti, negli ultimi anni, sono i giochi live: sezioni interamente riservate ai tavoli in cui sono presenti croupier reali, volti ad assicurare un’esperienza immersiva un tempo sconosciuta. Le tecnologie di ultima generazione, dal canto loro, hanno portato all’impiego di sistemi in grado di integrare la realtà aumentata, e quella virtuale, all’interno delle App.

Metodi di pagamento

La decisione sul casinò online in cui iscriversi è spesso legata anche alle scelte adottate dalle case virtuali in merito ai sistemi di pagamento. Se alcune piattaforme sono ancora legate a metodi tradizionali come bonifico bancario, carta di credito e PostePay, molte altre sembrano aver recepito la necessità, da parte degli utenti, di beneficiare di strumenti più rapidi e comodi, ma altrettanto sicuri. Ecco allora servizi come Neteller, PayPal e Skrill. Ad assumere importanza, in questo ambito, sono anche le procedure previste per dar luogo alle transazioni. A garantire sicurezza a versamenti e prelievi sono i sistemi crittografici. (nota stampa).