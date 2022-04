DIA: “già ‘Friends’ aveva evidenziato le collaborazioni clan ‘Montanari’ con la ‘ndrangheta”

StatoQuotidiano.it, 07 aprile 2022. “(…) già l’operazione “Friends” (2019) per quanto concerne il contesto criminale foggiano aveva evidenziato le importanti collaborazioni del clan dei MONTANARI con la ‘ndrangheta e in particolare con soggetti legati alla cosca PESCE-BELLOCCO di Rosarno (RC). Ulteriori conferme si evincono dalle risultanze investigative e di analisi condotte nel periodo di riferimento dove il clan LI BERGOLIS di Monte Sant’Angelo (FG) emergerebbe quale protagonista nel processo evolutivo di controllo, anche fuori regione, dei settori economici più importanti e remunerativi“.

E’ quanto emerge dalla relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, semestre gennaio – giugno 2021.

“La sussistenza di rapporti intessuti dai clan foggiani con esponenti delle ‘ndrine calabresi del reggino ma anche con soggetti ai vertici della criminalità partenopea sarebbe stata acclarata del resto riguardo al sodalizio degli ex ROMITO operante nel triangolo Monte Sant’Angelo-Macchia-Manfredonia Mattinata”.

“La cooperazione delittuosa con sodalizi calabresi e campani non viene disprezzata neanche dagli efferati gruppi mafiosi della sacra corona unita che sono risultati capaci di interagire nella realizzazione dei programmi criminosi legati al traffico di droga con la cosca PISANO di Rosarno (RC)”.

“È ciò che emerge dall’indagine Faust del 19 gennaio 2021 che tra l’altro avrebbe evidenziato il condizionamento elettorale operato dai “diavoli di Rosarno” all’interno del comune calabrese. Le forti e strumentali cointeressenze economiche acclarate anche rispetto ai sodalizi mafiosi partenopei attestano come la funzionalità dell’asse Puglia-Campania appaia particolarmente efficace nel settore dello smaltimento dei rifiuti e in quello fraudolento del contrabbando di idrocarburi”.

“La caratteristica vivacità dello scenario criminale pugliese si contraddistingue anche per le funzionali interconnessioni operative che per contingenti opportunità si instaurano talvolta fra i sodalizi attivi nelle città pugliesi e tra essi e quelli gravitanti in provincia”.

“È ad esempio palese come la sinergia tra le 3 batterie della società foggiana MORETTI-PELLEGRINO-LANZA, SINESI-FRANCAVILLA e TRISCIUOGLIO-PRENCIPE-TOLONESE sia prodromica alla pianificazione e gestione delle attività illecite attraverso l’adozione di modelli tendenzialmente federali che consentono la condivisione degli interessi economico-criminali. Altrettanto manifesto è inoltre come la longa manus delle agenzie criminali della città di Bari si estenda nelle realtà mafiose della provincia dove i gruppi mafiosi si caratterizzano per lo stesso dinamismo e le medesime rivalità”.

“Proprio nel capoluogo pugliese l’inchiesta “Vortice-Maestrale” ha ripercorso la genesi strutturale del sodalizio mafioso degli STRISCIUGLIO che ha acquistato “posizioni dominanti sul territorio controllato grazie anche ad una suddivisione in articolazioni locali del clan dipendenti da vertici unitari, espandendosi anche verso alcuni comuni della provincia”.

La strategia espansionistica del clan è direttamente proporzionale all’aumento di potere della consorteria sarebbe la causa dell’incessante ricorso alle affiliazioni dirette ed organizzate dai vertici, che consentono di “poter pretendere illico et immediate dal nuovo partecipe l’ottemperanza incondizionata a qualsiasi ordine” e contemporaneamente di accrescere e rafforzare la fama criminale. In linea di continuità col passato delle organizzazioni criminali salentine è rappresentato dal traffico delle sostanze stupefacenti.

Su questo piano rilevano due importanti inchieste entrambe condotte dalla DIA rispettivamente il 2 febbraio 2021 operazione “Skipper” e il 6 marzo 2021 la “Nuovi Orizzonti” che hanno evidenziato come le compagini criminali del Salento riescano ad esprimere le proprie potenzialità nel commercio transnazionale anche in concorso con narcotrafficanti albanesi.

“Alcune fattispecie di reato documentate nel territorio pugliese, come il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione, sebbene allo stato non facciano emergere il coinvolgimento delle consorterie, sono sintomatiche di un contesto delittuoso che potrebbe avere più ampio respiro sotto il profilo della pericolosità sociale”.

“Al riguardo le inchieste condotte dalla Polizia di Stato nel mese di maggio hanno delineato il modus operandi di compagini organizzazioni attive nell’attività di meretricio e di quella altrettanto illecita della regolarizzazione di immigrati clandestini sul territorio. Le risultanze investigative riferite al periodo in esame confermano ancora una volta come la criminalità organizzata pugliese sfruttando i canali di approvvigionamento sia nazionali, sia esteri sovrintenda ai flussi di droga che provengono prevalentemente dal versante Adriatico transitano per la Regione e sono orientati verso le piazze di spaccio nazionali o estere”.

“Su questo piano restano consolidati i rapporti con le consorterie criminali albanesi che rappresentano un importante fonte di rifornimento di marijuana, eroina, droghe sintetiche di provenienza asiatica e cocaina importata in Albania dai narcos colombiani”. (III – continua).