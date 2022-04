DIA: in Puglia corruzione estesa al “deplorevole mercimonio della funzione giurisdizionale”

StatoQuotidiano.it, Foggia 07 aprile 2022. (II – continua). “La lungimiranza nel perseguimento degli obiettivi illeciti della criminalità organizzata pugliese sembra rivolgersi anche all’amministrazione della giustizia estendendo il sistema corruttivo al ‘deplorevole mercimonio della funzione giurisdizionale’ esercitata da un appartenente all’ordine giudiziario del capoluogo pugliese che tramite gli accordi con un avvocato del Foro di Bari e dietro corrispettivo in denaro avrebbe emesso provvedimenti di scarcerazione in favore di alcuni elementi di spicco delle compagini criminali baresi e foggiane già indagati in importanti operazioni di polizia giudiziaria anche per reati aggravati dal metodo e fine mafioso”.

E’ quanto emerge dalla relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, semestre gennaio – giugno 2021.

“Il tutto “nonostante l’assenza di elementi di novità rispetto al momento dell’applicazione della misura, nonostante la mancanza di qualsivoglia effetto deterrente di precedenti misure adottate ma soprattutto nonostante l’assoluta inconciliabilità tra tutela delle esigenze di cautela e collocazione degli stessi (così come da istanze) presso il luogo di residenza (e dunque nel territorio di operatività dell’associazione mafiosa)” . I relativi riscontri che emergono dal compendio investigativo del 24 aprile 2021 offrono la percezione di una metodologia mafiosa che in Puglia riuscirebbe ad incidere nel tessuto sociale attraverso un’artificiosa rete di complicità.

“I numerosi provvedimenti interdittivi antimafia emessi nel periodo in esame testimonierebbero l’alto rischio di infiltrazione nel circuito legale produttivo manifestandosi perfino con la consumazione di reati di truffa aggravata in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche specialmente nel settore agricolo ma anche commerciale e turistico. Le misure preventive hanno interessato non solo il territorio dauno ma anche quello salentino e della provincia di Barletta-Andria-Trani dove il desolante tema della penetrazione delle mafie non disgiunto dalla complessità delle dinamiche delinquenziali mafiose e di malavita comune è particolarmente sentito”.

“Significativo appare anche quanto emerso dalle recentissime investigazioni che l’11 novembre 2021 a Bari hanno portato la Guardia di finanza all’applicazione di una misura cautelare personale nei confronti di 6 soggetti ritenuti responsabili di tentata concussione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Fra gli indagati emergono anche pubblici ufficiali della Regione Puglia e imprenditori operanti nel settore agricolo-forestale della provincia di Foggia”.

“Le complesse indagini svolte hanno consentito di disvelare l’esistenza di ‘un comitato d’affari’ composto da funzionari della Regione Puglia, imprenditori agricoli e consulenti agronomi di loro fiducia operanti in provincia di Foggia nel settore della silvicoltura, che aveva come obiettivo l’illecito conseguimento degli aiuti economici erogati dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Puglia per gli interventi forestali inseriti nel Programma di Sviluppo Rurale”.

“L’articolato sistema di tangenti e corruzione seguendo un preciso e collaudato modus operandi volto ad eludere i controlli avrebbe consentito la creazione di condizioni legittimanti l’ammissione ai finanziamenti pubblici che artificiosamente inducevano in errore l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Le acquisizioni investigative hanno altresì portato al sequestro diretto e per equivalente ai fini della confisca di beni a carico di 4 imprese per un valore di circa 2 milioni euro”.

“Un provvedimento di diniego di iscrizione nella white list emesso dalla Prefettura di Avellino nel mese di gennaio, ad esempio, è stato motivato dalla vicinanza del rappresentante legale ed amministratore di una ditta edile al clan DELLI CARRI della società foggiana”. (II – continua)