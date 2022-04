“Inimmaginabile che località così fascinose nel Gargano potessero essere infestate dalla criminalità”

Continua la collaborazione tra StatoQuotidiano e il dr. Piernicola Silvis, dirigente generale della Polizia di Stato in quiescenza, già questore di Oristano e Foggia, scrittore di otto romanzi che hanno vinto vari premi letterari, fra cui il Selezione Bancarella.

Nel Gargano, il grande promontorio montuoso nella provincia di Foggia, il fenomeno mafioso ebbe inizio negli anni ’70 con una serie di omicidi incrociati fra famiglie in lotta, sostanzialmente delle faide nate da odi atavici fra pastori. Il concetto di mafia era lontano, in quanto relegato alla Sicilia rurale, un fenomeno talmente culturalmente distante da ritenerne impossibile la presenza nell’umanità che popolava le gole e le foreste garganiche.

Il promontorio è una località turistica famosa in Europa, meta estiva di torme di vacanzieri italiani, francesi, svedesi e tedeschi, e l’idea che in quelle spiagge e in quelle baie incantevoli, in quegli alberghi gremiti e negli scintillanti locali notturni, potesse aleggiare qualcosa di simile alla “mafia” sembrava fantascienza. Era inimmaginabile che località così famose e fascinose potessero essere infestate da organizzazioni connotate da quel marchio sinistro. Anche perché, se così fosse stato, la nomea di un Gargano mafioso avrebbe potuto allontanare quel turismo che lo faceva ricco.

Invece le cose stavano diversamente.

Quelle stragi familiari non erano faide fra gente che si odiava, ma vere e proprie guerre per aggiudicarsi la supremazia nei traffici di tabacchi e di droga.

Nel marzo del 2009, il processo Iscaro-saburo, celebrato davanti alla Corte d’Assise di Foggia, sancì la mafiosità dei clan garganici. D’altronde, i dialoghi registrati dai Carabinieri nel corso dell’intercettazione ambientale di un summit di clan non lasciavano spazio ad altre interpretazioni.

La storia della mafia garganica, chiamata anche “mafia dei montanari”, si suddivide in periodi. Dai nuclei familiari dei gruppi che si sfidavano nelle faide, scaturirono due clan dediti alla gestione dei traffici di stupefacenti e delle estorsioni nei confronti degli esercizi per turisti della zona. Erano le cosche dei fratelli Giuseppe, Pasquale e Francesco Li Bergolis, di Monte Sant’Angelo, e quella capeggiata da Francesco Romito, di Manfredonia.

Fino al 2009 le due consorterie avevano marciato in concordia e si erano confrontate in lucrosi affari illegali. In quell’anno, però, qualcosa si ruppe. Nel corso del processo, infatti, i Li Bergolis scoprirono che i sodali Romito erano, in realtà, dei confidenti dell’Arma e avevano contribuito alle condanne dei membri del loro clan. Come è intuibile, i Li Bergolis non presero bene la notizia del tradimento degli ex soci, e la vendetta fu violentissima. Fra i due gruppi scoppiò una guerra che fece molti morti, giustiziati in feroci agguati a colpi di Kalashnikov, avvenuti anche nelle zone centrali di Manfredonia.

