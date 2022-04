“La batteria dei Trisciuoglio-Prencipe-Tolonese ha sviluppato sinergie con mafiosi della provincia”

StatoQuotidiano.it, Foggia 07 aprile 2022 (V, continua). “Nel semestre di riferimento lo spaccato più interessante della commistione tra affari criminali e politico-amministrativi si ritrova nelle più volte citate indagini che il 24 aprile 2021 hanno portato i Carabinieri all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di un appartenente all’ordine giudiziario del capoluogo pugliese e di un avvocato del Foro di Bari per corruzione in atti giudiziari e che mostra “un deplorevole mercimonio della funzione giurisdizionale”.

E’ quanto emerge dalla relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, semestre gennaio – giugno 2021.

“Nel dettaglio il sistema corruttivo era finalizzato a agevolare la sostituzione de “l’originaria custodia in carcere … con misure meno afflittive quale quella degli arresti domiciliari o, addirittura, dell’obbligo di dimora nel comune di residenza” in cambio di somme di denaro. Tra i soggetti favoriti figurano elementi di spicco della criminalità foggiana vicini al clan DELLI CARRI articolazione mafiosa della batteria SINESI-FRANCAVILLA della società foggiana e un altro elemento ritenuto di raccordo tra il clan RADUANO di Vieste e la fazione dei Mattinatesi a sua volta organica al clan ROMITO”.

“L’analisi del fenomeno mafioso dimostra come la criminalità organizzata foggiana, nella tradizionale distinzione tra società foggiana organizzazioni criminali del Gargano e gruppi del Tavoliere conservi, come punto di forza una tipica impenetrabilità connessa alla struttura familistica e al forte radicamento sul territorio.”

“A Foggia, anche nel semestre di riferimento, si conferma come la società foggiana sia articolata in 3 segmentazioni MORETTI-PELLEGRINO-LANZA, SINESI-FRANCAVILLA e TRISCIUOGLIO-PRENCIPE-TOLONESE tutte dotate di margini di autonomia decisionale e operativa ma facenti capo a un nucleo direttivo costituito dalle figure di vertice delle singole batterie. La sinergia tra i clan sarebbe funzionale alla pianificazione e gestione delle attività illecite nonché alla condivisione degli interessi economico-criminali che consentono di governare la complessità del processo espansionistico partendo da un comune epicentro fondante che si espande sempre più verso l’esterno”.

“Capaci di stabilire interconnessioni al loro interno attraverso l’adozione di modelli tendenzialmente federali e al passo con la modernità le tre batterie mafiose sono in grado di influenzare le dinamiche criminali nelle altre aree della provincia (Gargano e Alto Tavoliere) estendendosi in altre regioni come l’Emilia Romagna, il Molise e l’Abruzzo”.

“Una possibile condizione di stallo fra le articolazioni criminali in conseguenza delle recenti

attività di contrasto non consente di escludere una presumibile spinta di riassetto finalizzata

a stabilire nuove gerarchie ed equilibri. Protagonista della settima guerra di mafia, combattuta a Foggia contro il clan facente capo ai SINESI-FRANCAVILLA la batteria MORETTI-PELLEGRINO-LANZA dotata di pervicace forza e carisma criminale estenderebbe la propria influenza mafiosa nell’Alto Tavoliere grazie all’appoggio del sodalizio LA PICCIRELLA–TESTA nell’area garganica in virtù dei collegamenti con il clan ex ROMITO con il quale si è schierata militarmente nella faida contro i LI BERGOLIS e nel basso Tavoliere con il gruppo GAETA di Orta Nova”.

“Il clan SINESI-FRANCAVILLA è tradizionalmente collegato ai cd. MONTANARI dell’area garganica, in particolare al clan LI BERGOLIS e ai NARDINO di San Severo. Opera prevalentemente nel capoluogo di provincia ed è attivo nelle estorsioni, nei traffici di stupefacenti, usura, riciclaggio nonché nel gioco illegale.

“Già la citata operazione “Grande Carro” del 2020, concentrandosi sulle dinamiche criminali dell’articolazione DELLI CARRI, costola della “macrostruttura mafiosa” SINESI-FRANCAVILLA, aveva delineato il tenace sistema di infiltrazioni nel circuito legale produttivo attraverso traffici lucrativi che rafforzavano la filiera agroalimentare e il suo complesso di interessi economici. Proprio da quel contesto investigativo sarebbero maturati gli esiti informativi che hanno portato all’adozione di alcuni provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di società’ attive nel settore agrario, industriale, commerciale e turistico”.

“Come emerso dall’indagine infatti l’amministratore e socio unico in qualità di libero professionista, unitamente ad altri “mediante artifizi e raggiri, generava un complesso

meccanismo fraudolento finalizzato alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di carattere transnazionale nel settore agricoltura ai danni dell’Unione Europea”.

“Nello specifico redigeva progetti per conto dei referenti dell’associazione criminale, presentandoli alla Regione e ottenendo finanziamenti grazie all’intercessione dei funzionari infedeli”.

“La batteria dei TRISCIUOGLIO-PRENCIPE-TOLONESE apertamente schierata in favore dei MORETTI-PELLEGRINO-LANZA, ha infine sviluppato sinergie con elementi mafiosi della provincia in particolare, con il clan ROMITO operante a Manfredonia e con elementi della criminalità di Orta Nova.” (V, fine).