“Mancata installazione ruota panoramica non è colpa del Comune”

La professione del giornalista prevede per deontologia la verifica ed il confronto delle fonti dirette per appurare la veridicità e l’oggettività della notizia. Le cause della mancata installazione della suddetta attrazione turistica non è afferente in alcun modo alle responsabilità ed ai compiti del Comune di Manfredonia, che, invece, nella persona del sindaco Gianni Rotice, sta agevolando e favorendo lo svolgimento di tutte le attività ed iniziative imprenditoriali che facciano ripartire la città.