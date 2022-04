Mediterraneo sempre più “affollato”: report su mezzi Nato e Russia

Nato

La NATO ha attualmente 2 portaerei disponibili nel Mediterraneo centro-orientale:

1) La portaerei statunitense USS Truman (CVN-75) e il suo CSG (Combat Strike Group) stanno ora navigando nel Mar Ionio ( vedi sotto ).

2) La portaerei italiana Cavour (C550) è a Taranto.

3) La portaerei francese Charles de Gaulle (R91) è arrivata questa mattina a Tolone dopo 2 mesi di spiegamento nel Mediterraneo orientale.

4) Lo Standing NATO Maritime Group 2 è in corso nel Mar Mediterraneo orientale.

RUSSIA

Le forze russe sono attualmente divise come segue:

1) Il Surface Action Group (SAG) dell’incrociatore Varyag si trova nel Mar Ionio

2) Un cacciatorpediniere di classe Udaloy (probabilmente l’ammiraglio Kulakov) sta seguendo una portaerei USS Truman nel Mar Ionio.

**UPDATE**#Russian Navy UDALOY Class destroyer seen shadowing a #USNavy aircraft carrier in Mediterrean today

The increased Russian Navy force in Med can be seen as the outer defense for the Ukraine invasion. Russia had planned to send him to Black Sea but Turkey closed access pic.twitter.com/lKZddDzwBc

— H I Sutton (@CovertShores) April 6, 2022