Monte Sant’Angelo, inaugurato il Centro di Aggregazione Giovanile

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 07/04/2022 – È stato inaugurato mercoledì 6 aprile il Centro di Aggregazione Giovanile di Monte Sant’Angelo, progetto finanziato nell’ambito del bando “Luoghi Comuni” della Regione Puglia di cui l’Associazione di Volontariato “San Michele Arcangelo” è risultata vincitrice e gestirà il Bene per due anni.

“Ripartiamo dopo due anni di pandemia dal Centro di Aggregazione Giovanile, da questo luogo di socialità dedicato ai nostri giovani, al futuro” – ha dichiarato il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo durante l’inaugurazione. “Restituiamo un importante bene alla comunità e creiamo, in Via Carlo di Durazzo, insieme al Centro sociale per anziani, un grande polo della socialità della comunità. Siamo felici e fieri di questo importante risultato così come siamo felici di aver dato ai nostri ragazzi questo importante luogo, importante incubatore di idee e attività, per il loro futuro e per il futuro nella nostra comunità a cui teniamo tanto”.

“A breve partiranno i corsi di inglese, corsi di educazione sanitaria, corso di fotografia e musica, attiveremo un co-working e apriremo un ufficio informagiovani: sarà un luogo di aggregazione sociale e culturale” – ha spiegato Michele Renzulli dell’Associazione “San Michele Arcangelo”. All’inaugurazione – con il Sindaco d’Arienzo e don Domenico Facciorusso (che ha benedetto i locali) – hanno partecipato anche il vicesindaco Fusilli, gli assessori Palomba (istruzione/cultura/turismo) e Armillotta (welfare), il Presidente Vergura, il consigliere Guerra, la Responsabile del Settore Amministrativo Santoro. Il Centro sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 20. Per info 3331163077

Centro Aggregazione Giovanile MSA | www.montesantangelo.it