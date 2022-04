MANFREDONIA (FOGGIA), 07/04/2022 – (repubblica) L’impianto offshore proposto dalla Hope (impegnata nella produzione di idrogeno verde) dovrebbe essere collegato a una centrale per la produzione di idrogeno da 600 megawatt. Nella compagine societaria la famiglia Garofano e c’è anche l’ex assessore comunale Silvio Maselli.

Un parco eolico offshore e un impianto per la produzione di idrogeno verde. È il progetto che una società barese spera di poter realizzare al largo delle coste cittadine. La richiesta di concessione demaniale marittima è stata pubblicata nei giorni scorsi sulla Gazzetta ufficiale. L’azienda è la Hope, con sede legale a Bari, e il suo è un piano particolarmente ambizioso: prevede l’installazione di 80 turbine al largo del tratto di costa compreso fra Bari e Barletta. (repubblica)

IL PARCO EOLICO DEL GARGANO

La Trevi Energy SpA, con istanza protocollata il 21.11.2017, ha chiesto la concessione demaniale marittima per la realizzazione di un impianto eolico off-shore a meno di sette miglia dalla costa del Golfo di Manfredonia, in cui si prevede l’installazione di 50 turbine, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso. Già nel 2007 l’azienda di Cesena aveva presentato un progetto similare per la realizzazione del parco eolico, respinto nel 2014 con parere negativo del ministero dei Beni culturali e di quello dell’Ambiente.

Al parco eolico, in una delle zone più belle e suggestive d’Italia, sono contrarie le associazioni del territorio, le quali sostengono che le turbine creerebbero inquinamento visivo e pregiudicherebbero l’avifauna. Un deciso «no» è arrivato anche dai comuni di Vieste, Rodi Garganico, Peschici, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia, Zapponeta, Margherita di Savoia e Barletta. (fonte)