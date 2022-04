Piazzolla a Rotice: “Investimenti per mln di euro per il San Camillo”

Il Dg Piazzolla, dal canto suo, recependo tali criticità, ha illustrato al sindaco quelli che sono gli investimenti di diversi milioni di euro già previsti per il “San Camillo”, a partire dagli imminenti arrivi dei nuovi macchinari all’avanguardia di diagnostica per il reparto di Radiologia (TAC, risonanza magnetica, ecc) ed il potenziamento di servizi (come quello di Diabetologia) anche attraverso l’incremento di personale medico-sanitario in pianta organica, oltre al già annunciato investimento di 10milioni di euro del Pnrr per interventi a livello edile-strutturale. Obiettivo di questo percorso istituzionale intrapreso dall’Amministrazione comunale con l’Asl è un forte e reale irrobustimento di una struttura sanitaria che risponda fattivamente alle esigenze dei cittadini”.