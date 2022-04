Regione Puglia, cresce vitalizio per ex consiglieri: taglio tasse per 300 euro

FOGGIA, 07/04/2022 – (repubblica) Regione Puglia, vitalizio più ricco per gli ex consiglieri: tasse tagliate del 5 per cento, avranno fino a 300 euro in più.

Il via libera mentre si ipotizza un aumento della tassazione regionale per coprire buco della sanità legato all’emergenza Covid. Il ricalcolo è partito a febbraio dopo un parere chiesto all’Agenzia delle entrate dalla presidente del consiglio, Capone. Dallo scorso mese di febbraio la tassazione sugli assegni vitalizi per circa 210 ex consiglieri regionali è stata ridotta del 5 per cento.