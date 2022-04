Riattivazione corse straordinarie bus, Progetto Popolare: “Inviata richiesta urgente”

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/04/2022 – “OGGETTO: Richiesta di riattivazione delle corse straordinarie Monte Sant’Angelo – Manfredonia – Polo Ospedaliero Riuniti di Foggia. In data 1° Aprile, con la fine dello stato di emergenza legato al Covid 19, è stato abolito il secondo pullman Monte Sant’ Angelo – Manfredonia – Foggia che trasportava in piena sicurezza il personale sanitario del nostro territorio operante presso il Policlinico di Foggia.Questo servizio di trasporto pubblico, attivo ormai da diversi anni, nelle fasce di orario delle 05,25 – 12,25 – 20,25 non risulta essere sufficiente a garantire il servizio a tutti i fruitori il cui numero (circa 90) è decisamente più alto rispetto ai posti a sedere previsti negli autobus.

Si segnala, tuttavia, che non è affatto possibile viaggiare in piedi perché gli autobus sono sprovvisti di appositi maniglioni di tenuta e di sicurezza. Dalle immagini che si riscontrano anche sui social network, che ad ogni buon conto alleghiamo in copia, si evidenzia che i viaggiatori (quasi tutti operatori sanitari di Manfredonia e Monte Sant’Angelo), viaggiano senza più un minimo di distanziamento ed alcuna garanzia di sicurezza.

Talvolta, pur avendo pagato regolarmente l’abbonamento o il biglietto si corre il rischio di non poter raggiungere il posto di lavoro perché l’autista, al fine di garantire la sicurezza, potrebbe far scendere chi è rimasto in piedi. Per tutto quanto suesposto, il Consigliere Comunale del Comune di Manfredonia SCHIAVONE Francesco – Capogruppo di Progetto Popolare – chiede di ripristinare le corse bis aggiuntive attive fino alla data del 31 Marzo u.s.

