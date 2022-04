Rotice: “I miei timori su Energas si confermano più che fondati”

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/04/2022 – “E’ ora di alzare ancor di più la voce rispetto ad una folle strategia. Ahimè, i miei timori su Energas si confermano più che fondati, tanto che notizie di stampa (senza che nessuno abbia interpellato ed informato le parti in causa) preannunciano un imminente arrivo nell’Ordine del Giorno del Consiglio dei Ministri.

I segnali dei tre incontri del Tavolo di Riconciliazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (l’ultimo il 4 marzo scorso) erano inequivocabili rispetto al cambio di direzione dei Ministeri competenti a fronte della contrarietà del Comune, della Regione Puglia e dell’Autorità Portuale. E’ purtroppo chiaro che, strumentalizzando la crisi del conflitto Russia-Ucraina, qualche lobby sta spingendo per riesumare un progetto già obsoleto ed inutile rispetto alle vere prospettive ed alle politiche energetiche, che sono orientate a fonti alternative a quelle fossili.

Ribadendo il no dell’Amministrazione comunale e dei cittadini (di cui va rispettata la volontà espressa in maniera chiara e partecipativa), il mio appello, così come in occasione del Consiglio comunale del 17 marzo, va a tutti i rappresentanti politici del territorio affinchè possano essere al nostro fianco, avviando una poderosa attività di informazione e sensibilizzazione verso i loro rappresentanti del Governo.