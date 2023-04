Bimbo sbarca dalla Geo Barents in Puglia e chiede: “Mangerò la pizza?”

BARI, 07/04/2023 – (ansa) Uno dei bimbi sbarcati questa mattina dalla Geo Barents a Brindisi ha chiesto con insistenza agli operatori di Medici senza frontiere se avrebbe mangiato la pizza.

“Mangerò la pizza? Ditemi che in Italia mangerò pizza tutti i giorni”, ha ripetuto più volte il bimbo in inglese. A bordo della nave c’erano 339 persone soccorse in mare nei giorni scorsi. Secondo quanto riferito da Msf, prima del recupero i migranti sono rimasti quattro giorno in mare, gli ultimi due senza cibo né acqua. Provengono da Siria, Pakistan, Bangladesh, Egitto, Somalia e Sri Lanka. ansa.it