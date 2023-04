Come investire in criptovalute nel 2023

I recenti movimenti rialzisti del mercato delle criptovalute stanno portando nuovamente l’attenzione su queste tipologie di asset. Eppure, questo mondo è ancora sconosciuto a molte persone. Sono in tanti a sentire parlare del valore di bitcoin in euro senza sapere però come fare per iniziare ad investire.

Vediamo di esplorare in maniera semplice ed intuitiva cosa sono le criptovalute e quali sono i metodi migliori per iniziare a comprare e vendere questi innovativi asset.

Cosa sono le criptovalute

Le criptovalute sono una forma di valuta digitale che utilizza la crittografia per garantire la validità delle transazioni e per controllare l’emissione di moneta. La prima criptovaluta ad essere stata inventata è Bitcoin. Successivamente se ne sono aggiunte molte altre tra cui Ethereum, Ripple, Solana, Polygon e Fantom. Ad oggi si contano migliaia di criptovalute, ed è probabile che queste andranno ad aumentare.

Ciò che differenzia le criptovalute dalle valute tradizionali come il dollaro o l’euro, è il loro funzionamento e le regole legate alla emissione. Infatti, mentre le valute tradizionali sono controllate dalle banche centrali, le criptovalute sono gestite da reti di computer che adottano una serie di regole univoche e prestabilite dette protocolli.

Le criptovalute hanno molte proprietà che permettono di risolvere problemi che la finanza tradizionale fatica a superare. Ad esempio, possono essere scambiate ovunque nel mondo 24/7, in maniera rapida e senza il bisogno di alcun permesso.

Inoltre, ogni criptovaluta ha delle caratteristiche specifiche con cui riesce a distinguersi dalle altre. Ad esempio, il protocollo Bitcoin prevede la creazione di 21 milioni di unità, rendendo BTC un asset raro e desiderabile. Questa limitazione dell’emissione di nuovi bitcoin è una delle ragioni per cui molte persone vedono Bitcoin come un’alternativa interessante alle valute tradizionali, che possono essere prodotte a volontà dalle banche centrali e sono quindi soggette alla svalutazione.

Tra le criptovalute più importanti, Bitcoin (BTC) è senza dubbio la più diffusa ed è utilizzata da milioni di persone e aziende in tutto il mondo. Tuttavia, anche altre criptovalute stanno diventando sempre più popolari, come ad esempio Ethereum (ETH), che consente di creare applicazioni decentralizzate, o Ripple (XRP), che è stata creata per facilitare i pagamenti internazionali tra istituzioni finanziarie.

Nonostante queste tecnologie siano ancora acerbe e ci siano ancora alcune sfide da superare, come la volatilità del prezzo, molte persone vedono le criptovalute come un ottimo investimento ed una forma di innovazione da esplorare.

Dove comprare e vendere criptovalute

Ci sono diverse possibilità per acquistare e vendere criptovalute, ma la maggior parte delle persone preferisce utilizzare le piattaforme di scambio online, conosciute anche come exchange di criptovalute. Queste piattaforme consentono di acquistare, vendere e scambiare criptovalute, in modo simile ai mercati azionari tradizionali.

Gli exchange hanno il vantaggio di essere molto liquidi, che significa che gli ordini di acquisto o vendita vengono eseguiti in modo rapido ed efficiente. Inoltre, la maggior parte delle piattaforme ha interfacce utente intuitive che rendono l’utilizzo intuitivo anche a chi non è esperto del settore.

Gli exchange di criptovalute sono regolamentati, quindi presuppongono che l’utente effettui un processo di verifica documentale prima di poter operare. Questo processo è necessario per garantire la sicurezza dell’account e prevenire eventuali frodi.

In generale, il processo di registrazione richiede il nome completo, l’indirizzo email, il numero di telefono, una copia di un documento di identità valido (come un passaporto o una carta d’identità) e una prova di residenza (come una bolletta dell’elettricità o un contratto di affitto).

Una volta che l’account è stato verificato e la registrazione completata, gli utenti possono depositare denaro sulla piattaforma di scambio utilizzando metodi di pagamento come carte di credito, bonifici bancari o altri servizi di pagamento elettronici. Nel momento in cui il denaro sarà effettivamente depositato sul account, sarà possibile acquistare criptovalute ed iniziare ad operare.

È importante ricordare che le criptovalute sono un asset molto volatile e che il trading di criptovalute comporta un rischio elevato. Prima di iniziare a fare trading con le criptovalute, è consigliabile fare delle ricerche accurate sugli asset e consultare un professionista del settore per comprendere i rischi associati. (nota stampa).