StatoQuotidiano.it, Foggia, 7 aprile 2023 – Vigilia di campionato per il Foggia, che archiviata la brillante vittoria del “Franco Scoglio” di domenica 2 aprile scorso, si rituffa in campionato dove è atteso nell’incontro del sabato pasquale, con calcio d’inizio alle 17:30, dal Giugliano di mister Raffaele Di Napoli.

I rossoneri di Delio Rossi nel percorso di avvicinamento alla sfida, sono apparsi concentrati e vogliosi di dare seguito alla prestazione offerta in terra siciliana e vogliosi di vendicare la rocambolesca sconfitta patita al Partenio Lombardi, per 3-2 nel match di andata.

Il tecnico riminese ha lavorato in settimana per iniziare a conoscere meglio uomini ed organico a disposizione, e ad inculcare i primi concetti del proprio credo calcistico. Non sarà della partita per squalifica, così come Vacca per infortunio.

Per inquadrare la partita, stamane è intervenuto in sala stampa, l’allenatore dei satanelli, Delio Rossi Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Sicuramente non sarà una cosa facile per me. Sarà un turbinio di emozioni ma quando fischia l’arbitro penserò alla partita ma direi una bugia se dicessi che sarà una partita uguale alle altre. Ho avuto una grande predisposizione da parte del gruppo e mi sembra che abbia voglia di lavorare.

Il risultato di Messina ci può dare autostima ma c’è tanto tanto da lavorare ma il tempo è poco. Per di più è una situazione in cui non puoi entrare a gamba tesa e aggiustare qualcosina. Devi andare dosando ma per il mio modo di intendere il calcio siamo lontani. Per alzare i ritmi devi allenare e quindi la condizione fisica devi lavorare anche a secco.

Il problema mio è di dare qualche certezza tattica e non peggiorarla. Se stai meglio in campo spendi di meno. I muscoli sono abituati a quel regime e per questo non puoi arrivare è stravolgere.

A livello di intensità, tutti vorrebbero avere una squadra intensa ma in tutti i viaggi devi fare un passo alla volta. Avevo bisogno di conoscere il gruppo perché lo conosci nei momenti di difficoltà e quindi domani avrò un’altra fotografia. Noi dobbiamo essere più padroni del nostro gioco, indipendentemente dagli avversari. Di Noia è squalificato, Vacca stanno lavorando e anche i lunghi infortunati stanno facendo un programma di recupero.

Ho la convinzione che questo gruppo ha la predisposizione al lavoro. Ho parlato con tutti e sono stato a sentire tutti ma l’esperienza che ho è che devo vederle, devo toccare con le mie mani”.

A cura di Antonio Monaco, Foggia, 07 aprile 2023.