www.statoquotidiano.it. “Sono rimasta profondamente colpita dalle parole pronunciate dal sindaco Gianni Rotice nei miei confronti durante il Consiglio comunale del 31 marzo, quando si discuteva del bilancio preventivo”. Lo dice in una nota la consigliera comunale Maria Teresa Valente, di CON Manfredonia. “๐—–๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐˜€๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ฐ๐—ผ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฏ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ผ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ผ ๐—ถ๐—น ๐—บ๐—ถ๐—ผ ๐—ฟ๐˜‚๐—ผ๐—น๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ผ๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ, che mi impone di vigilare sulle attivitร dell’amministrazione comunale e di rappresentare gli interessi dei cittadini”. “Tuttavia, trovo incredibile che il sindaco non abbia notato che a scatenare la sua ira siano stati alcuni paragrafi che avevo citato dal parere dei revisori dei conti sul bilancio preventivo, dimostrando cosรฌ di non averlo letto”.

“๐——๐—ฎ ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ, ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐˜€๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—น๐˜‚๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐˜‚๐—ป ๐˜€๐—ฒ๐—ถ ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ผ, ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐—ผ๐—ป๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ฒ ๐—ฐ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ dal punto di vista amministrativo, come la rilevante mole di residui attivi ed una scarsa capacitร nella riscossione delle entrate. Per quanto riguarda le entrate, invece di mantenere le imposte al massimo e chiedere grandi sacrifici ai cittadini, dando l’impressione che Manfredonia sia ancora sotto la gestione della Commissione straordinaria, ๐—ฝ๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ผ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐˜€๐˜‚๐—ฎ ๐—ด๐—ถ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฎ๐—ป๐—ผ ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐˜‚๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ถ ๐—น๐—ฎ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜€๐—ผ๐—น๐˜‚๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ ๐—ฒ๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ per combattere l’evasione fiscale e garantire che tutti paghino le tasse in modo equo”.

“Nonostante lโ€™esultanza di alcuni membri della maggioranza, ๐—ถ๐—ป ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ผ ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ ๐—ฒ ๐—บ๐—ฒ๐˜‡๐˜‡๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฅ๐—ผ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ต๐—ผ ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ผ ๐—ฎ๐—น๐—ฐ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐˜๐—ฎ ๐—ฎ ๐—ฏ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ถ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฎ. Ma ciรฒ che ho trovato davvero incredibile รจ stato scoprire che non sono stati utilizzati i fondi del PNRR per assumere personale specializzato e realizzare progetti innovativi per la cittร , come evidenziato dai revisori dei conti”.

“Questo suggerisce che la maggioranza al potere non considera il PNRR come uno strumento per affrontare le sfide del territorio, nonostante i proclami della campagna elettorale. E tale mancanza potrebbe avere gravi conseguenze sulla possibilitร di ricevere finanziamenti e risorse per la ripresa economica e sociale della cittร ”.