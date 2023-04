Incendio fatale in casa a Cagnano Varano: morto 67enne

www.statoquotidiano.it Cagnano Varano 07/04/2023 – Questa notte verso le 03:00, nella cittadina di Cagnano Varano, si è verificato un tragico incidente che ha portato alla morte di un 67enne nella propria abitazione a causa di un incendio. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate, ma le autorità locali stanno già lavorando per scoprirle.

L’abitazione in cui si è verificato l’incendio si trova in Via Varano, e immediatamente dopo il verificarsi dell’incidente, sono intervenuti sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale per gestire la situazione.

Articolo a cura di Vittorio Agricola

Fotogallery Vittorio Agricola: