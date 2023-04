Sabato Santo, antico rito di Resurrezione (di Lorenzo Prencipe)

www.statoquotidiano.it, Manfredonia. Atmosfera greve e pesante. Visi compunti e penitenti, con le carni e mortadelle bandite dalla tavola per tutti i venerdì quaresimali, e maggiormente durante i giorni della Settimana Santa. Quando anche le chiese erano in penombra, con gramaglie violacee, che nascondevano i Cristi e i loro Santi sin dalla Domenica delle Sante Palme.

Nessuno si lasciava andare alla bestemmia, o si accingeva a intraprendere cattive azioni o tenere comportamenti malevoli, quando pure il “Gloria” delle Sante messe non aveva più voce e la pianeta viola del sacerdote baluginava al fioco chiarore delle smorte candele fra le preghiere cantelinanti delle vecchiette, ravvolte in lunghi scialli con i grani del rosario fra le mani tremolanti.

Non avevano più lingua le campane dei maestosi campanili, e il canto della gente erano gridi taciuti.

L’allegria e il buon umore cedevano il posto alla contrizione generale. La partecipazione alle indicibili sofferenze di Gesù Cristo Nostro Signore, dileggiato, riempito di sputi, percosso di schiaffi, sanguinante di frustate sibilanti; quella partecipazione sgomenta alle dolori atroci al Cristo, caduto sotto il peso della Croce e al sollievo arrecatogli dalla Santa Veronica, che asciuga il Sacro Volto col panno, e poi lo vede impresso , disegnato di lacrime, sangue e sudore; quella partecipazione al Cristo, dissetato di fiele e aceto, conficcato di chiodi e aperto di lancia nel costato; al Cristo che perdona il buon ladrone, ed esalando lo Spirito con un forte grido a squarciare il tempio vacillante sotto quel cielo buio che avvolgeva tutta la Terra; e quella partecipazione popolare alle ineffabili tribolazioni del Cristo, coronato di spine, conficcate nel Sacro Capo, e alla stretta lancinante al cuore della Madonna, Maria, sua Madre, Madre di tutti i dolori, inconsolabile ai piedi della Croce, scolpita nel dolore, sotto quel cielo che scoppiava in lampi e tuoni terrificanti, diluviando pioggia e lacrime degli Angeli, dal capo chino in riccioli scarmigliati, era allora totale la partecipazione della gente, molto e molto di più di un vivo rituale, o di una santa devozione.

E tanti erano i Venerdì Santi con il cielo rannuvolato nel Santo momento della Commemorazione, quando, al sommovimento dei banchi dei fedeli e al batter dei canonici, a simulazione del terremoto, il sacerdote si prostrava, faccia a terra, allo spirare di Gesù Cristo Nostro Signore.

Poi la Processione del Cristo morto, seguito dall’inconsolabile sua Madre Maria, col Santo Volto sbiancato e impietrito dall’angoscia dolorosa. Il pianto delle donne al seguito era straziante.

Morto Gesù, Nostro Signore, sembrava calare l’apocalisse.

Svaniva poi pian piano il Venerdì Santo con le funzioni e tradizioni toccanti, e il sole, l’atterrito sole, apriva le sue spaurite palpebre sul mondo, ancora scosso e smarrito, spandendovi luci sbiadite su monelli cenciosi e ragazzi di strada, intenti a “costruire” e a inscenare, a modo loro, secondo un rito antico, la Resurrezione di Cristo morto. Erano questi, proprio loro, il Sabato Santo, a dare la scossa e la carica per il Gran Risveglio, dal sonno della morte, del Nazareno, Nostro Salvatore, e decretare la sconfitta, senza appello, del diavolo, sghignazzante, sotto i bui letti e nei recessi più scuri dei sottani. E , al solo pronunciarlo il nome del diavolo, s’invocava subito il soccorso di Cristo col detto antico “Criste ce venghe”.

I ragazzi sapevano bene come scornarlo il demonio, con un rituale antico, tutto loro: quello del batterlo con mazze e bastone, in lungo e in largo, per le vie del paese plaudente. Erano tantissimi, tutti quei ragazzi, piccoli Angeli, dai capelli arruffati, occhietti vispi e inondati di gioia estatica, i quali, a frotte nutrite, inscenavano, a modo loro, la vittoria del Salvatore. Sparpagliati, a gruppi numerosi, per le periferie, già da alcuni giorni raccoglievano ed ammucchiavano, in luoghi nascosti, recipienti di stagno ed altro, per la cacciata del demonio. Conche, più o meno capaci, orinali ,in stagno smaltato,, stagnine e stagnone “i stagnore”, i bacili ” i vacele”, barattoli ” i buatte”, tutti infilati per i manichi in un robusto filo di ferro, bloccato all’estremità, punto di gravità, da un fermo; e poi, a quella opposta, un bilancino di legno, col quale strascinare la ferraglia lungo le vie del paese, inondato di effluvi primaverili e profumi streganti degli antichi forni, diffusi nell’aria, la quale, il Sabato Santo, come per incanto, prendeva a farsi tersa e luminosa. Rumoreggiavano, fracassandosi, durante il concitato traino da parte dei ragazzi in corsa, prorompenti di grida vittoriosamente festose, mentre con mazze e bastoni battevano, a più non posso, le lamiere strascinate nei rioni dei bianchi sottani, al grido prorompente dei monelli, per ogni colpo sferrato: “Cinte a u diavele, e ninde alla Madonna” (tradotto: Cento al diavolo e niente alla Madonna!).

Il fracasso assordante delle batterie dei barattoli (così raccontava l’ultra ottuagenario ragionier Raffaele Occhionero, scomparso circa trenta anni fa), durante il secondo conflitto mondiale, quel gran fracasso sferragliante mise gli Alleati, di stanza nella nostra città, nello stato di massima allerta, paventando chissà

quale sommossa.

Ma poi tutto finì in giubilo, quando i manipoli dei monelli ansanti, come per antica intesa, ivi pervennero, con i visi sprizzanti di gioia, sferrando con violenza gli ultimi colpi sugli stagni ridotti in rottami crepitanti. Confluivano i piccoli guerrieri in Piazza Duomo, mostrando con fierezza le lamiere accartocciate, quando, a mezzodì in punto, le campane, ora sciolte, prendevano a volare festose, a volare a distesa, fra gli arabeschi delle rondini, per un attimo spaurite, che prendevano bagni d’azzurro, volteggiando festosamente intorno al Campanile dell’Orsini.

Gesù Cristo, Nostro Signore, così risorgeva in questo rito dei piccoli Arcangeli, giubilanti per l’annuale cacciata del demonio. Antico rito, quello dei ragazzi, di Resurrezione, che scioglieva la stretta al cuore, pronto nuovamente a tuffarsi nel sorriso delle rondinelle, impazzite di voli folleggianti.

Il “Gloria” dell’Arcivescovo sanciva il risveglio di Cristo dal sonno della morte. Ed era allora tutt’altra atmosfera nel paese. La gioia riesplodeva d’incanto.

a cura di Lorenzo Prencipe, Manfredonia

fotogallery Venerdì Santo, Manfredonia – Antonio Beverelli