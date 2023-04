Scandalo protesi d’oro in Puglia. “Steli femorali a quasi mille euro”

FOGGIA, 07/04/2023 – (di Lucia Portolano bari.repubblica.it) Una protesi al ginocchio pagata dalla Regione 575 euro, quando il costo medio nazionale è di 182.

Gli steli femorali costati 966 euro l'uno, mentre il costo medio è di 107 euro. Ottocentosessanta euro in più. Come se fossero d'oro. Lo stesso discorso per le placche per osteosintesi, pagate dalla Regione 446 euro contro il costo medio di 179 euro. La gara unica per quelle ortopediche è stata bandita ad agosto 2022 ed è stata successivamente annullata dal Tar. L'allarme era già arrivato dal presidente Michele Emiliano.