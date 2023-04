Silos crolla su un’auto: tre morti di cui due minori

FORLI’, 07/04/2023 – (ilrestodelcarlino.it) Incidente in un allevamento di pulcini nelle campagne di Santa Maria nuova di Bertinoro, in provincia di Forlì Cesena: ci sarebbero tre morti, di origine nordafricana, due minori e un maggiorenne.

La tragedia è avvenuta in via del Ponte San Pietro in Guardiano. Secondo le prime informazioni che trapelano, sarebbe crollato un silos di mangimi che ha investito un’auto sulla quale c’erano tre giovanissimi, di cui due minori, che sono tutti morti. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno intervenendo con una gru, i carabinieri delle stazioni di Meldola e Bertinoro e il 118 per i soccorsi. Sul posto anche il magistrato di turno. ilrestodelcarlino.it