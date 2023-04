Transizione digitale: Foggia seconda in Puglia per fondi, Manfredonia terza

FOGGIA, 07/04/2023 – (corriereditaranto.it) Con quasi 2 milioni di euro ottenuti nell’ambito della missione 1 del PNRR, Taranto si piazza ampiamente al primo posto in classifica tra i comuni pugliesi per ciò che riguarda gli investimenti in fatto di tecnologie digitali, seguita da Foggia poco sotto il milione di euro e Manfredonia a 886mila euro.

Le risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono da destinare principalmente a digitalizzazione, innovazione e sicurezza della Pubblica Amministrazione, tutti obiettivi non più rimandabili in una società che corre sempre più veloce verso l’uso delle nuove tecnologie.

L’obiettivo dei fondi PNRR è infatti quello di modernizzare le città sotto diversi punti di vista, migliorando il rapporto tra P.A. e cittadini e introducendo soluzioni sempre più efficaci per avere ricadute positive sull’ambiente e sulla sicurezza a 360 gradi. In questo senso Taranto sta cercando di lavorare su diversi progetti, che grazie all’ingente mole di finanziamenti già approvati dovrebbero arrivare a compimento in tempi quanto più brevi possibile. corriereditaranto.it