Tutor attivi in autostrada, dove sono: la mappa aggiornata

FOGGIA, 07/04/2023 – (Luca Piana gazzetta.it) È in costante aggiornamento e crescita la mappa, ricca e variegata, delle 166 tratte (a metà 2022 erano 152 i rilevatori registrati a livello nazionale) controllate dai Tutor, il sistema informativo per il controllo della velocità (la sigla di riferimento è Sicve, ndr) introdotto nel 2004 che attualmente garantisce una copertura di quasi 2.500 chilometri sui circa 6 mila esistenti della rete autostradale italiana.

Si tratta di uno strumento collaudato e tecnologicamente avanzato che, stando ai dati forniti da Autostrade per l’Italia, ha ridotto la mortalità del 75% rispetto al 1999, a fronte di una significativa diminuzione dell’incidentalità. A gestire l’intera strumentazione, già omologata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono gli agenti della Polizia Stradale che, dopo una breve fase di spegnimento iniziata nella primavera del 2018, in seguito a una decisione della Corte d’Appello di Roma scaturita dalla “possibile violazione di un brevetto della Craft“, hanno provveduto alla riaccensione delle postazioni.

E anche se, da un lato, non tutte vengono attivate contemporaneamente, dall’altro è sempre bene essere informati sul loro funzionamento soprattutto in vista dei prossimi spostamenti e delle imminenti festività pasquali, con un atteso aumento del flusso di traffico lungo tutte le arterie viarie della Penisola. Per chi si metterà in viaggio in direzione sud segnaliamo che sull’A2, l’Autostrada del Mediterraneo nota ai più come come Salerno-Reggio Calabria, è attivo Vergilius, un sistema analogo al Tutor che permette di rilevare l’eccesso della velocità calcolata tenendo conto del tempo impiegato dagli automobilisti per viaggiare su tratte delimitate da due portali posizionati ad una distanza variabile tra loro. Andiamo a scoprire il loro funzionamento e la mappa aggiornata nel dettaglio. gazzetta.it