È svanito a pochi secondi dalla fine lo storico approdo in serie A del Benevento 5, complice la rocambolesca vittoria del Manfredonia in casa contro l’Itria (5-4).

I sanniti, in precedenza, avevano fatto in pieno il loro dovere espugnando (3-7) il difficile campo della Lazio (quinta in classifica) ribaltando con una tripletta di Suazo e due reti di De Crescenzo l’iniziale doppio vantaggio dei padroni di casa. Nella ripresa i gol di Imparato e dell’estremo difensore Matheus hanno permesso al Benevento 5 di prendere il largo fino al 2-7, con il match poi chiuso dal 3-7 di Bertinelli. Poi tutti a seguire sui cellulari il match del Manfredonia che ha vinto una gara dal finale thrilling con l’Itria priva di entrambi i portieri, tutte e due espulsi, ma in vantaggio 4-3 (poker di Araujo) a tre giri di lancette dal termine.

Poi è accaduto l’incredibile perché i pugliesi hanno realizzato due gol in appena trenta secondi e nell’ultimo minuto, con un uomo in meno (espulso Djelveh) i padroni di casa hanno rischiato più volte di subire il pareggio con la palla che in un paio di occasioni ha ballato sulla linea di porta senza varcarla. Quando mancano due giornate al termine della regular season, nel girone B di serie A2 Elite, in classifica il Benevento è a +5 sul Manfredonia.

Nel prossimo turno i ragazzi di mister Centonze avranno il match point ospitando al PalaTedeschi il Melilli dell’ex Vega, ma non sarà una gara semplice perché i siciliani sono terzi in classifica. Poi, per uno strano scherzo del calendario, l’ultima giornata di campionato vedrà il Benevento 5 andare a fare visita proprio al Manfredonia in quello che potrebbe diventare uno spareggio per la serie A a tutti gli effetti.

