Foggia. A Lucera, città nota per la sua storia millenaria e il suo patrimonio culturale, si cela una realtà meno affascinante: quella dei rifiuti. Negli ultimi decenni, il territorio lucerino è stato teatro di un significativo proliferare di impianti di trattamento rifiuti, con quantità autorizzate in continua crescita.

Tali impianti, spesso operanti in condizioni precarie di manutenzione e sicurezza, sono stati oggetto di severe prescrizioni da parte degli organi di controllo, con chiusure temporanee in alcuni casi. Questa situazione ha generato preoccupazione nella popolazione locale, che teme le emissioni odorigene e inquinanti e i possibili impatti sulla salute e sull’ambiente già segnato da gravi ferite ambientali.

L’Associazione Lucera Non Tace ODV (LNT) ha sollevato la questione della scarsa trasparenza e della mancanza di informazioni fornite dalle istituzioni locali alla cittadinanza. La minoranza politica è stata accusata di autocensura e inattività, mentre la classe politica nel suo complesso è stata criticata per la mancanza di trasparenza e per un atteggiamento autoreferenziale.

LNT ha rivolto pubblicamente una serie di domande all’amministrazione comunale di Lucera, chiedendo chiarimenti su diverse questioni cruciali:

Quali azioni concrete sono state adottate per proteggere la salute pubblica e l’ambiente, monitorare lo stato del territorio, prevenire i rischi ambientali e combattere le discariche abusive?

Qual è la posizione dell’amministrazione sui nuovi progetti di impianti di trattamento rifiuti, considerando che il territorio lucerino è già sovraccarico di rifiuti?

Qual è lo stato dei interventi di bonifica in corso?

Perché non vengono deliberati un consiglio comunale monotematico sulla tutela dell’ambiente e una commissione speciale permanente ambiente e salute pubblica?

LNT e la cittadinanza attendono risposte chiare e complete dall’amministrazione comunale, auspicando un’immediata presa di posizione su queste cruciali questioni che riguardano il benessere e la qualità della vita a Lucera.