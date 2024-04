Manfredonia. "Francesco Pastore un bravissimo ragazzo". Esami tossicologici su donna alla guida Range Rover

Foggia. «Siamo sgomenti, addolorati, non esistono parole tali per descrivere il sentimento che ci pervade alla notizia della tragica morte in servizio di due giovanissimi colleghi, il maresciallo Francesco Pastore di 25 anni, originario di Manfredonia e l’appuntato scelto Francesco Ferraro di Montesano Salentino. Ferito anche un terzo militare, Paolo Volpe, attualmente ricoverato in prognosi riservata e a cui facciamo i migliori auguri per una pronta guarigione».

Lo dichiara Michele Capece, segretario generale aggiunto del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), in merito al tragico incidente stradale che ha coinvolto i militari tutti in servizio presso la stazione di Campagna.

«Si è trattato di una tragica fatalità – spiega – sulla quale però potrebbero pendere delle responsabilità che stiamo accertando. I colleghi stavano attraversando un incrocio svoltando a sinistra quando, una Range Rover proveniente da destra, ad alta velocità, dopo un dosso, li ha centrati in pieno.

La donna alla guida dell’auto di grossa cilindrata è stata sottoposta ad esami tossicologici e annunciamo sin da ora che qualora emergesse la positività ai test, siamo pronti a costituirci parte civile».

Il ricordo di Pastore

Il giovane maresciallo era figlio d’arte. Il papà Matteo presta servizio presso la stazione radiomobile dei carabinieri di San Giovanni Rotondo (Foggia). “Una famiglia impegnata al servizio dello Stato”, racconta all’Ansa chi conosce la famiglia. “Uno zio è in Aeronautica. Persone votate all’aiuto della gente”.

“Francesco rientrava spesso a Manfredonia a trovare la sua famiglia. Dopo il diploma di geometra si era arruolato presso la scuola sottufficiali prima di Velletri, poi a Firenze e ne è uscito maresciallo. La sua prima assegnazione è stata Campagna”. Oltre al papà carabiniere, Francesco lascia la mamma ed una sorella con cui viveva quando faceva rientro a Manfredonia.

Il ricordo di Ferraro

“Francesco era un amico. Una persona straordinaria, eccezionale. Una di quelle persone che ha sempre dedicato la sua vita al sociale”. Così il vice sindaco di Montesano Salentino, Alessandro Verardo, ricorda il suo amico, l’appuntato Francesco Ferraro. “Francesco veniva ogni 15 giorni qui a Montesano dove vive la sua famiglia. Ogni volta era sempre disponibile per qualsiasi necessità – continua Verardo – Abbiamo fatto insieme tantissime cose. Tantissime attività nell’ambito della protezione civile. Era un ragazzo speciale”. Lo riporta Salerno Today.it.

Cordoglio Emiliano per scomparsa Carabinieri pugliesi in un incidente a Salerno

“Sono caduti sul lavoro e in servizio in provincia di Salerno, sulla loro gazzella, il maresciallo Francesco Pastore e l’appuntato Francesco Ferraro, originari di Manfredonia e Montesano Salentino. Erano cittadini italiani e militari, morti sul posto di lavoro. Erano pugliesi come tanti appartenenti alle forze dell’Ordine e alle forze armate che tutti i giorni e tutte le notti vigilano sulla nostra sicurezza. Loro sono tra i più autentici simboli dell’unità nazionale. Esprimo alle loro famiglie il più sentito cordoglio a nome della Regione tutta”.

Sono le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

“Esprimo il mio cordoglio e quello di Fratelli d’Italia di Capitanata per la tragica morte del Carabiniere Francesco Pastore, deceduto questa notte assieme al collega Francesco Ferraro in un tragico incidente stradale. Ai loro familiari e all’Arma dei Carabinieri il nostro più sentito sentimento di vicinanza”. Giannicola De Leonardis, coordinatore prov.le Fratelli d’Italia Foggia.

“Un dolore profondissimo ha traumaticamente segnato questa domenica di Manfredonia, sgomenta per la tragica morte del concittadino Francesco Pastore, giovane e valente Maresciallo dei Carabinieri deceduto questa notte in Campania per un incidente stradale mentre era in servizio.