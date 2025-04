Presentato a Foggia il Polo aggregato di Progettazione partecipata Foggia/San Severo/Ordona per Strategie Territoriali Urbane di riqualificazione e rigenerazione. Un questionario per favorire e stimolare confronto, riflessioni e partecipazione

Domani il secondo incontro a San Severo

Sabato scorso 5 aprile, presso la Pinacoteca civica Il 9Cento a Foggia, si è tenuta la prima presentazione agli organi di informazione e alle associazioni del territorio di un’importante opportunità di rigenerazione urbana attraverso strategie di progettazione partecipata. La Regione Puglia ha infatti individuato 13 Poli urbani cui destinare investimenti specifici in questo ambito, da finanziare per complessivi 105 milioni di euro con risorse FESR-FSE 2021-2027 da suddividere in quote uguali: il Comune di Foggia è rientrato tra questi e ha scelto di aggregarsi con quelli di Ordona e San Severo, siglando un accordo mirato a definire una Strategia Urbana e Territoriale condivisa. L’obiettivo della Regione è rendere le città e gli insediamenti urbani più inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, generando effetti positivi rilevanti per il territorio di riferimento e la qualità della vita dei suoi abitanti.

Le risorse disponibili sono 8,093 milioni in totale, di cui 7.830.118,61 per opere pubbliche e 263.221,24 per la governance.

La fase 1 è stata preceduta dalla definizione di un modello di governance del processo, e consiste nella redazione della strategia di sviluppo del Polo e dei Comuni aggregati, che sarà oggetto di valutazione regionale in un procedimento a carattere negoziale.

La fase 2 è invece quella della selezione degli interventi, con il Polo che proporrà i progetti delle opere pubbliche che potranno contare sui fondi stanziati, la cui approvazione sarà legata ancora a un confronto negoziale con gli organi regionali.

Gli interventi dovranno essere: incentrati sui temi della rigenerazione, valorizzazione del patrimonio culturale e potenziamento dell’offerta turistica; finalizzati a rendere i centri urbani inclusivi, sicuri e resilienti, agendo sul degrado sociale e materiale; composti da azioni integrate tra loro; in sinergia con interventi pregressi di rigenerazione e riqualificazione. La loro tipologia per l’ammissione al finanziamento è di recupero e riqualificazione (ed efficientamento) di edifici e immobili pubblici e degli spazi urbani, di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e di sviluppo di offerta turistica innovativa e sostenibile. Ciascun intervento proposto nell’ambito della Strategia, pena l’inammissibilità della stessa, deve essere coerente con il Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana (DPU) o Programma di Rigenerazione Urbana redatto ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 29 luglio 2008, n. 21 ‘Norme per la rigenerazione urbana’.

Per Foggia le aree bersaglio individuate sono: Piazza Maria Grazia Barone, Piazza Pavoncelli, Piazza Villani, Piazza San Francesco, Corso Giannone, Viale XXIV Maggio, Museo Civico.

Per Ordona la stazione ferroviaria, il borgo riqualificato, il museo archeologico di Herdonia, gli scavi e il parco archeologico di Herdonia.

Per San Severo il centro storico, con la riqualificazione delle reti di connessione tra i beni culturali della città antica e il completamento della Galleria dei Celestini.

Importante la collaborazione della Finepro Srl, società di ingegneria specializzata e preposta al supporto degli enti nella definizione dei contenuti tecnici e nella predisposizione degli atti da redigere per l’eleggibilità degli specifici interventi (presente il presidente Michele Sgobba). L’assessore all’Urbanistica, Lavori Pubblici e Rigenerazione Urbana del Comune di Foggia Giuseppe Galasso ha ribadito che gli interventi dovranno ricadere nel perimetro tracciato dalla Regione nell’individuazione delle zone d’ambito, sottolineato la vitalità del tessuto associativo ed esortato una partecipazione diffusa nell’elaborazione delle proposte e dei progetti. Per questo è stato preparato un questionario, da inviare alle associazioni presenti all’incontro e alle altre (in allegato, ndr) e diffuso anche attraverso la comunicazione istituzionale sul sito e sulle pagine social del Comune di Foggia, strumento ulteriore per favorire il confronto e stimolare ulteriori riflessioni, anche se i tempi sono serrati.

Prossimo incontro domani, martedì 8 aprile, alle ore 18 presso l’Officina di Quartiere della Galleria dei Celestini “Nino Casiglio”. Saranno presenti la sindaca di San Severo Lidya Colangelo e i dirigenti delle aree tecniche dei Comuni interessati (l’arch. Alessia Cordisco per il Comune di Foggia, l’arch. Fabio Mucilli per il Comune di San Severo e l’arch. Giovanni Passiante per il Comune di Ordona).

Terzo e ultimo appuntamento mercoledì 9 aprile, alle ore 16, ancora a Foggia presso la Pinacoteca Civica Il 9Cento.