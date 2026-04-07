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Home // Cronaca // Alluvione a Foggia, Strippoli chiede i ‘Contributi di Autonoma Sistemazione’: “I modelli sono pronti e collaudati”

ALLUVIONE FOGGIA Alluvione a Foggia, Strippoli chiede i ‘Contributi di Autonoma Sistemazione’: “I modelli sono pronti e collaudati”

La drammatica alluvione che ha colpito Foggia e le sue borgate ha lasciato decine di famiglie evacuate senza casa

Alluvione a Foggia, Strippoli chiede i 'Contributi di Autonoma Sistemazione': "I modelli sono pronti e collaudati"

Il consigliere comunale M5S Francesco Strippoli - Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

La drammatica alluvione che ha colpito Foggia e le sue borgate ha lasciato decine di famiglie evacuate senza casa, costrette a vivere da parenti o amici, spesso divise tra più abitazioni. La situazione richiede risposte urgenti e concrete, non solo la gestione dell’emergenza immediata.

Il Consigliere Comunale Francesco Strippoli sottolinea l’urgenza di attivare il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), misura già testata e funzionante in altre città italiane come Napoli e i comuni dell’Emilia-Romagna. “Non servono lunghe istruttorie o invenzioni burocratiche: i modelli sono pronti e collaudati”, afferma Strippoli, evidenziando la possibilità di fornire sostegno economico mensile parametrato sul numero dei componenti del nucleo familiare, per permettere alle famiglie di affittare una sistemazione temporanea dignitosa o contribuire alle spese di chi li ospita, mantenendo l’unità familiare.

La proposta, già documentata dalla Commissione Consiliare Territorio, prevede l’utilizzo del fondo di riserva previsto dal TUEL per garantire un intervento immediato. Strippoli invita l’Amministrazione Comunale di Foggia a dimostrare sensibilità e prontezza, trasformando gli atti predisposti in un aiuto concreto per i cittadini colpiti, evitando che il problema sociale si aggravi ulteriormente.

“Si tratta di una scelta politica e sociale necessaria. Non c’è più tempo: le famiglie devono ricevere risposte immediate,” conclude Strippoli.

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