Alluvione foggiano, Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni Italiani: "Mancata copertura mediatica da parte di Mediaset"

Il Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni Italiani denuncia l’assordante silenzio delle Reti Mediaset sul dramma che ha colpito Faeto, Roseto Valfortore e altri piccoli Comuni dell’Appennino.

“Esprimo disappunto e disagio per la mancata copertura mediatica da parte di Mediaset” afferma Virgilio Caivano, Presidente del Coordinamento. “I nostri Comuni, a forte vocazione migratoria, meritano che i cittadini che vivono al Nord ricevano informazioni puntuali. Ringraziamo invece le Reti Rai, che non hanno fatto mancare il loro supporto e la comunicazione territoriale scritta e parlata.”

Caivano sottolinea che queste comunità non sono realtà marginali o “polvere”: lottano ogni giorno per esistere e resistere in un contesto di regole che definisce profondamente ingiuste e sbagliate.