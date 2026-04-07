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Home // Cronaca // Alluvione foggiano, Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni Italiani: “Mancata copertura mediatica da parte di Mediaset”

ALLUVIONE FOGGIANO Alluvione foggiano, Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni Italiani: “Mancata copertura mediatica da parte di Mediaset”

“I nostri Comuni, a forte vocazione migratoria, meritano che i cittadini che vivono al Nord ricevano informazioni puntuali"

Alluvione foggiano, Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni Italiani: "Mancata copertura mediatica da parte di Mediaset"

Maltempo nel foggiano - ph Giuseppe Nobiletti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Il Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni Italiani denuncia l’assordante silenzio delle Reti Mediaset sul dramma che ha colpito Faeto, Roseto Valfortore e altri piccoli Comuni dell’Appennino.

“Esprimo disappunto e disagio per la mancata copertura mediatica da parte di Mediaset” afferma Virgilio Caivano, Presidente del Coordinamento. “I nostri Comuni, a forte vocazione migratoria, meritano che i cittadini che vivono al Nord ricevano informazioni puntuali. Ringraziamo invece le Reti Rai, che non hanno fatto mancare il loro supporto e la comunicazione territoriale scritta e parlata.”

Caivano sottolinea che queste comunità non sono realtà marginali o “polvere”: lottano ogni giorno per esistere e resistere in un contesto di regole che definisce profondamente ingiuste e sbagliate.

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